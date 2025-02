Atienza: “Nuestra afición se merece volver disfrutar”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Miguel Ángel Atienza asegura que el equipo afronta un periodo fundamental en la temporada, con una situación muy delicada en la clasificación. “Afrontamos un tramo de la temporada marcado en rojo. Recuperamos el partido aplazado, pero no significa que nos vayan a dar los tres puntos. Los rivales que vamos a enfrentar tienen una situación clasificatoria similar a la nuestra y también tienen necesidad de sumar, como nosotros. Tenemos que afrontar estos partidos con la importancia que se merecen”, señala.

Atienza es consciente del complicado momento del equipo. “Es una realidad y todos sabemos lo que puede pasar si no sumamos en este partido. Estamos a dos puntos del descenso. Todo depende de nosotros y tenemos que poner toda la energía y toda la atención en estos partidos. En el vestuario creemos mucho y nos refugiamos en nuestro trabajo. Si trabajamos bien, no tenemos dudas de que nos acercaremos más a nuestros objetivos”, afirma.

En este sentido, “el vestuario está muy concienciado de la importancia de todos los partidos que vienen. Vamos a tener que jugar más que el resto por el encuentro aplazado ante el Ferrol, pero somos conscientes de ello y estamos muy preparados. El equipo está mentalizado para afrontar el tramo de la temporada que viene”.

El equipo, añade, tiene buenos momentos de juego, pero el bagaje general es negativo, con desconexiones que les penalizan en exceso. “Es cierto que hacemos muchas cosas bien, como contra el Real Oviedo, pero también es cierto que nuestros buenos momentos no nos dan lo suficiente como para obtener una renta que nos permita ganar los partidos. El fútbol son tendencias y dinámicas, hay que saber lidiar con ellas y trabajar para mejorar nuestros errores para sacar esta situación adelante”, asegura.

El Burgos CF visita este sábado, a las 16.15 horas, al Castellón, un equipo, según Atienza, "atípico en la categoría. Son dinámicos, se asocian bien y acumulan muchos jugadores en la fase ofensiva. Vamos a tener que llevar al límite nuestras capacidades para realizar un buen partido y poder llevarnos los tres puntos. Va a ser un partido muy exigente”.

Frente a un equipo como el Castellón, "va a ser importante nuestra solidez defensiva. Cuando sientes en el campo que, independientemente del momento, al rival le cuesta hacerte daño, es cuando te sientes más fuerte y cuando más te acercas a ganar los partidos”.

El jugador del Burgos CF valora positivamente los refuerzos en el mercado de invierno. “Por las circunstancias de las lesiones, está claro que necesitábamos reforzar el medio campo. Marcelo Expósito y Mario Cantero nos han ayudado mucho subiendo desde el filial a Morante y a mí, pero la llegada de Rubén Quintanilla y Gabriel Barès nos da frescura y le aportan muchas variantes al entrenador de cara a plantear los partidos", apunta.

Añade que "cuantas más opciones tengamos y más perfiles diferentes haya en la plantilla, será mejor para el cuerpo técnico, porque es más fácil afrontar las distintas situaciones de juego y los distintos partidos según el rival al que nos enfrentemos”.

Respecto a la actual situación del equipo, el centrocampista madrileño asegura que “el fútbol es un deporte pasional. Disfruto muchísimo cuando le damos alegrías a la afición, pero también me gusta dar la cara cuando las cosas no salen bien. Llevo aquí tres años y he vivido una etapa muy buena dentro del club. Sé que nuestros aficionados han vivido otras épocas duras y, por eso, merecen más que nadie volver a disfrutar".

Lo que tiene claro es que "es un privilegio poder jugar en El Plantío con la atmósfera que se genera, pero también lo es jugar en cualquier otro estadio de la categoría y ver como la afición se desplaza y nos arropa. Quiero que disfruten y que sigamos juntos, porque esos son los ingredientes claves para conseguir todos los éxitos que nos propongamos”.