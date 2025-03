Bola extra para el Burgos CF para alejarse de la cola de la clasificación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF tiene ante sí este miércoles una oportunidad extra de dar un paso adelante para alejarse de los puestos de descenso. El equipo blanquinegro visita al Racing de Ferrol para disputar el partido aplazado en la jornada 24 por el mal tiempo, con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras dos derrotas consecutivas. Actualmente, solo dos puntos separan al conjunto de El Plantío de la zona de peligro y puntuar en La Malata es imperativo para avanzar hacia el objetivo de la permanencia.

"Tenemos una muy buena oportunidad para sumar tres puntos y los necesitamos. Confiamos en el proceso en el que estamos trabajando y creemos que van a acabar saliendo los resultados", explicaba Luis Miguel Ramis al valorar la trascendencia del choque en la previa del partido, en la que volvió a reiterar la confianza del equipo en el trabajo que está llevando a cabo.

El entrenador del Burgos CF pone el acento en que la dinámica de este partido se beneficiará de la recuperación de varios jugadores. Ramis confirmó que Iñigo Córdoba, tras unas molestias en el sóleo, ya está disponible y destacó la evolución de Gabriel Barès, quien podría ser de la partida aunque con precaución. "Ha tenido una buena recuperación y, aunque tampoco hemos querido correr ningún riesgo con él, poco a poco está mejor y también nos va a poder ayudar en el campo", explicó

En cuanto al estado anímico del equipo, el técnico mostró su respaldo a sus jugadores, en especial a Edu Espiau y Curro, dos futbolistas que han estado en el foco en los últimos partidos. "Espiau y Curro están como todos después del partido. El equipo sabe que, tras el fallo y el acierto, estamos todos. Curro es un jugador con experiencia y, aunque estaba triste y dolido tras el partido, es fuerte mentalmente y confía mucho en sus posibilidades. Edu Espiau merece recompensas de este tipo por todas las cosas que hace para acercarse al gol. Sí que es cierto que no ha estado acertado en los metros finales, pero confiamos en que este sea un punto de inflexión para él, le dé confianza y comience a obtener más a menudo el premio del gol", enfatizó.

Un rival necesitado y un Burgos que no se fía

El Racing de Ferrol llega al partido en una situación aún más comprometida que el conjunto blanquinegro, lo que, en teoría, podría convertir el duelo en una final para los gallegos. Sin embargo, Ramis evitó valorar la presión del rival y se centró en sus propias circunstancias. "El Racing Club de Ferrol tiene una situación más difícil que la nuestra, pero que sea una final para ellos es algo que no nos corresponde a nosotros valorar. Tengo muy claro que ellos van a salir con todo al partido porque tienen la necesidad de puntuar, igual que nosotros", declaró.

El técnico blanquinegro espera un encuentro con alta exigencia física y muchas situaciones cambiantes puesto que "el partido es muy importante para los dos equipos. Los puntos son muy necesarios para los objetivos de ambos". Por esas circunstancias pronostica que "va a ser un partido de mucha energía, con distintas situaciones dentro del propio partido y ellos van a ser muy intensos para intentar incomodarnos". En ese sentido argumenta que plantilla y staff técnico saben qué deben plasmar en el campo "para afrontar un encuentro ante un rival así y nosotros también aplicaremos esa intensidad porque necesitamos los puntos".

Hace falta más "contundencia en las áreas"

A pesar de la última derrota en Castellón con un penalti fallado en el último instante que hubiera supuesto un empate y un valioso punto, Ramis insistió en que el equipo debe centrarse en su trabajo y no en los resultados ajenos. "La derrota del CD Eldense nos vino bien, pero no nos fijamos mucho en lo que hacen los demás porque nos centramos en nuestro propio trabajo, que es lo que nos va a llevar a cumplir nuestros objetivos y no lo que hagan los demás. Si miramos nuestro partido, el resultado no evidencia el trabajo que realizamos", recalcó.

Volvió a insistir el técnico catalán que si bien se trasladó al campo de manera adecuada la planificación prevista para el encuentro, será necesario mejorar en "la contundencia en las áreas, tanto en la nuestra como en la rival. El acierto llega a base de trabajo y confianza y nosotros creemos en lo que hacemos y en nuestros jugadores", remarcó.

El técnico del conjunto blanquinegro también subrayó la capacidad con la que cuenta el equipo para adaptarse a diferentes escenarios dentro de un mismo partido "según lo que necesitemos". Pero incide en que "si no aciertas en el resultado, igual hay que cambiar de tecla, aunque no suponga un cambio muy grande, para poder afinar nuestro juego y para poder reflejarlo en los resultados".

A mayores, Ramis quiso enviar un mensaje a la afición, que sigue respaldando al equipo en todo momento. "Queremos darle una alegría a la afición. Están siempre con nosotros, en casa, en los viajes… Allá donde vayamos hay bufandas del Burgos CF y es muy de agradecer. Sentimos que tenemos una responsabilidad muy grande con este club y esta afición por todo lo que nos dan".