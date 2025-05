Grego Sierra: “Sigue habiendo muchas cosas en juego para todos”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF afronta el próximo duelo del sábado contra el Eibar, a domicilio, con el buen sabor de boca de la victoria ante el Córdoba, gracias al golazo de Aitor Córdoba desde el medio campo. “Después de una victoria como la del pasado sábado, la semana se hace más amena. Además, por cómo fue el partido, con remontada incluida y por la emoción que se vivió en El Plantío, sabe mejor”, señala.

Sobre el gol destaca que “fue una genialidad. Durante la semana ya vimos que el portero avanzaba mucho su posición en la salida de balón. En el momento, es difícil darse cuenta, Aitor piensa y actúa muy rápido. Es una jugada brillante, en la que levanta la cabeza, observa la posición del portero y define con mucha calidad desde nuestro propio campo”.

Es consciente de que es prácticamente imposible entrar el play off, que pasa por ganar todo y que fallen los demás. Las opciones “son remotas, pero sigue habiendo una posibilidad de clasificar a los play offs y hay que aferrarse, porque nunca se sabe". Por ello, "el partido ante la Eibar no es solo para honrar a la categoría, también tenemos que pelear por la victoria para no tirar por la borda el trabajo que venimos haciendo. Hay que darle continuidad. Queremos acabar la temporada de la mejor manera posible”.

En este sentido, “ojalá quedaran más jornadas. Se nos queda la temporada corta, porque hemos crecido mucho y pensamos que con un poco más de margen nos hubiera dado para más cosas. Me quedo con la evolución del equipo, es ilusionante el estado de forma en el que estamos y más aún lo que viene para la temporada que viene”.

El equipo ha mejorado mucho en defensa, "es una de las facetas en las que se ha notado la mejoría del equipo. De todas formas, somos conscientes que la clave para que a este equipo le vaya a bien es la solidez y la unión dentro del campo. Cuando el Burgos CF ha jugado como un equipo, ha demostrado que es una plantilla muy competitiva y que es capaz de luchar por conseguir más cosas”.

Sobre el partido del sábado, Sierra indica que "es un partido importante para nosotros. Queremos los tres puntos y aprovechar el buen momento en el que estamos. Si ganamos, nos pondríamos con 57 puntos y podríamos apretar a los de arriba. Solo queda esperar”.

Añade que el Eibar "también querrá llevarse la victoria ante su público. Están ya salvados y querrán seguir trabajando en la idea de su entrenador para asentar su juego. Nosotros queremos alejarnos de ellos y poner tres puntos más de ventaja entre nosotros. Será un partido bonito y espero que caiga de nuestro lado”.

Sostiene que es momento de pensar en la actual campaña y terminar lo mejor posible. “Es un error pensar en la temporada que viene. Sigue habiendo muchas cosas en juego para todos, tanto como para los jugadores individualmente como para el club. No es lo mismo quedar decimoprimeros que novenos. Tenemos que mantenernos centrados en lo que queda. Las cosas pueden cambiar mucho en un solo partido, tanto para bien como para mal”, asegura.

De hecho, le gustaría marcar un tanto esta temporada. “Estoy como loco por marcar un gol con el Burgos CF. He tenido situaciones en las que me he quedado cerca de hacerlo. Seguiré intentándolo porque lo he hecho en todas las temporadas que he estado aquí y quiero poder aportar otro gol en los partidos que quedan”.

En el plano individual asegura que “me están saliendo las cosas bien. Quiero agradecer la confianza, que es clave para que todo vaya como hasta ahora. Tenemos un gran equipo y eso facilita muchos las cosas. Cuando llegué estábamos en una situación totalmente distinta y tenía muchas ganar de ayudar al equipo a salir de ella. Afortunadamente, hemos podido darle la vuelta y sacarle punta a este último tramo de temporada”.