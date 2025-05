Un Burgos CF sin capacidad de reacción cae en su visita al Eibar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos cayó en Eibar en un encuentro en el que comenzó bien, moviendo el balón y generando peligro, pero en el que se desintegró por completo tras el 1-0 firmado por los armeros, de penalti, en el minuto 36. A partir de ahí se jugó a lo que quiso el Eibar ante un rival dormido que solo consiguió pasar del medio campo en la recta final.

Salían Eibar y Burgos al campo sin presión, pero con mucha intensidad. Los locales, con más posesión y tratando de frenar a un Burgos que desde el primer minuto se mostró muy activo, jugando a fútbol con criterio y buscando la portería contraria, aunque en muchas fases de la primera mitad eso le llevó a perder bastante rápido el balón ante la presión del cuadro armero. Con todo, apenas tardaron cinco minutos los blanquinegros (completamente de blanco en Ipurúa) en avisar de sus intenciones en una gran jugada de Sancris, que ve a la defensa local desordenada, se va hacía adentro y arma un centro raso que se va fuera rozando el palo derecho de la portería local. La réplica del Eibar llegaba en el minuto 8, en un centro de Cristian que remataba muy forzado Puertas, directamente fuera. Parecía que despertaba el ataque del Eibar, y Grego Sierra tuvo que emplearse a fondo para cortar un buen pase de Corpas. Sin embargo, fue un espejismo y era el Burgos el que, pese a algunas imprecisiones, llegaba con más peligro cerca del área contraria. Tuvieron otra buena ocasión los de Ramis en el 16, en otro despiste defensivo del Eibar que aprovecha de nuevo Sancris para ponerle el balón a Fer Niño, pero el remate de cabeza le salió demasiado flojo al delantero burgalés. Y pudo llegar el 1-0 en el minuto 20, en un córner que no defienden bien los visitantes y que Puertas remataba al fondo de las mallas, pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego.

El Burgos quería más y se volcaba en campo contrario ante un Eibar que tampoco conseguía aguantar demasiado el balón y, mucho menos, hacer daño a la zaga visitante. Y así, en el 27 llegaba la más clara para los burgaleses, en una jugada a balón parado con centro raso de Sancris a la frontal del área donde Grego Sierra remata demasiado forzado, directamente a las manos de Magunagoitia. Y en el 31 era Sancris el que llevaba de nuevo peligro al área local cuando, viendo al portero adelantado, probaba suerte con un zapatazo desde muy lejos que se va fuera por poco.

Pero cuando mejor estaba el Burgos, en el 35, un error en la salida de balón de los de Ramis permite a Corpas filtrar un pase dentro del área para Puertas, que trata de recortar a Grego Sierra. Le frenaba el jugador blanquinegro con un penalti clarísimo que Corpas, engañando a Cantero, convierte en el 1-0.

A partir del gol el Burgos se diluyó por completo y el Eibar se hizo con el control del balón, aunque tampoco hizo mucho más.

Ya en la segunda mitad, el Eibar optó por plantarse bien atrás, tocando entre centrales, esperando al Burgos para buscar el segundo al contragolpe. Mientras, los visitantes buscaban el gol, pero lo hacían sin ideas, sin velocidad y sin crear peligro alguno. No había empezado bien el equipo de Ramis, que incluso pudo encajar el segundo en el minuto 52, en otra jugada a balón parado de los locales, una falta con un buen remate de Cubero que no consigue despejar la defensa blanquinegra pero que acaba salvando Cantero en una gran intervención.

No conseguía el Burgos crear juego y ni siquiera de falta creaban peligro los burgaleses que daban vida al Eibar al contraataque. Movía el banquillo Ramis, que daba entrada a Ojeda y Edu Espiau por David González e Íñigo Córdoba. No acababa de despertar el Burgos, que volvía a librarse por poco del segundo en una nueva pérdida de balón que acaba en córner a favor del Eibar. Y, una vez más, no defiende bien el saque de esquina el conjunto visitante, y propicia hasta dos remates de los locales.

El partido era un monólogo del Eibar ante un Burgos dormido que no pasaba del medio campo y en el que los cambios tampoco aportaron nada. La perdían una y otra vez los de Ramis a la salida del balón, propiciando las contras de un Eibar que pudo marcar en el 75, en un centro de Sergio Álvarez que prolongaba Arambarri, pero que no acertó a rematar nadie. La del Burgos la tuvo Ojeda, en el 76, tras un robo de balón, pero tardó demasiado a la hora de decidir el último pase y dio tiempo a llegar a la defensa armera. Parecía que despertaban los blanquinegros y en el 78 era Arroyo el que le cogía la espalda a la defensa local, pero acababa rematando directamente fuera. Y en el 80 la tenían otra vez los visitantes en un saque de falta que acababa de nuevo en nada. Ya en el minuto 89 pedían penalti los visitantes en un centro de Arroyo que le daba en la mano a Arrillaga, pero el colegiado mandaba seguir, justo antes de acabar expulsando a Grego Sierra por derribar a Corpas. Una falta que le pudo costar, además, el 2-0 a los burgaleses, pero Cantero conseguía parar el lanzamiento de Matheus. Y ya en el 91 era Magunagoitia el que tenía que intervenir para sacar de cabeza un centro al que no llega por poco Edu Espiau.

SD EIBAR - BURGOS CF, 1-0

SD Eibar: Magunagoitia, Cubero, Arambarri, Arbilla (Arrillaga, 86´), Cristian (Carrillo, 86´), Sergio Álvarez, Matheus, Corpas (Carrasco, 92´), Puertas (Iván Gil, 69´), Guruzeta (Javi Martínez, 69´), Bautista.

Burgos CF: Cantero, Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian, Atienza (Expósito, 77´), Morante (Bares, 89´), Sancris (B. Sánchez, 77´), D. González (Dani Ojeda, 65´), Íñigo Córdoba (Edu Espiau, 65´), Fer Niño.

GOL: 1-0 (36´) Corpas (pti.).

ÁRBITRO: González Díaz (Colegio asturiano). Tarjetas amarillas a los visitantes Sancris, Aitor Córdoba, Florian. Roja a Grego Sierra (89´).

CAMPO: Ipurúa. 4.401 espectadores.