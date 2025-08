Mollejo: “La insistencia de Michu ha sido clave para que yo esté aquí hoy"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El último fichaje del Burgos CF Víctor Mollejo desveló en su presentación en El Plantío que llega al equipo blanquinegro en buena parte por "la insistencia de Michu", que ha sido "clave" para que se decantara por el Burgos CF.

El delantero tinerfeño destacó que "todo lo que he hablado con él, sumado a que ya conozco al cuerpo técnico, han hecho que tardase dos días en decidirme apenas, cuando a mi agente le había pedido una semana para tomar la decisión. Estoy encantado de estar aquí y con mucha ilusión por demostrar”.

Además, buscaba consolidarse, ya que “le dije a mi familia que quería más estabilidad. Cuando vas saltando de cesión en cesión no encuentras esa tranquilidad, que es clave para sacar mi mejor versión".

Por eso, "creo que el proyecto del Burgos CF es perfecto para mí y para sacar al mejor Mollejo después de la lesión de larga duración de la que vengo”.

Se mostró muy orgulloso de haber vestido la camiseta del Atlético de Madrid, pero "es muy difícil despuntar allí porque están los mejores jugadores. Afortunadamente, yo he podido contar con minutos y sumar pretemporadas en un club tan grande, pero ahora necesitaba la estabilidad que me da el Burgos CF para poder rendir al máximo”.

Afirmó que llega al Burgos CF con la intención de aportar "compromiso, garra, personalidad… creo que he desarrollado una mentalidad muy fuerte a raíz de lo que he vivido en el fútbol. Ojalá pueda dar mi mejor versión aquí y creo que la voy a poder dar gracias a la confianza que ha depositado el club en mí”.

Llega después de una lesión, por lo que confía poder estar disponible para el técnico, Luis Miguel Ramis, antes de septiembre. "Espero poder debutar antes de septiembre. Me tocaba entrenar ya con el grupo la semana pasada, pero con el traspaso no he podido. Tengo que adaptarme a mis compañeros estas semanas y readaptarme al ritmo de competición. Ojalá poder llegar a la primera o segunda jornada", pero, aclaró, "no voy a arriesgar lo más mínimo teniendo un contrato de tres años. Me encuentro perfectamente y tengo muchísimas ganas de jugar, así que espero estar disponible lo antes posible”.

Sobre su posición en el terreno de juego, afirmó que “me encuentro muy cómodo jugando de segundo delantero. No soy muy alto y los entrenadores pueden desconfiar de primeras, pero aquí el míster me conoce y sabe que soy fuerte y voy bien de cabeza".

De igual modo, "he jugado en muchas otras posiciones en mi carrera donde puedo ayudar al equipo: en una banda, en la otra, de punta… incluso de carrilero o lateral. Estoy dispuesto a ayudar donde se me necesite”.

El director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', "es un lujo incorporar a jugadores como Víctor, que tiene mucha experiencia pese a su juventud y que nos va a dar un salto de calidad en la plantilla. Es cierto que ahora tenemos más capacidad económica que antes para traernos a un jugador como él con el 70% de sus derechos en propiedad para tres años".

Una operación que demuestras que "seguimos creciendo como club y que podemos afrontar contratos de larga duración de jugadores jóvenes que crean patrimonio para nosotros”.

Sobre nuevas incorporaciones, el director deportivo del Burgos CF comentó que faltaría un portero y un '9', siempre que "mejore lo que tenemos". “Tenemos prácticamente la plantilla cerrada a expensas de alguna salida en lo que resta de temporada. Nos faltaría cerrar la portería y un nueve", comentó.

Añadió que "estamos muy contentos con el equipo que hemos formado. Tenemos una plantilla muy competitiva para la primera jornada y una gran base del año pasado con el entrenador”.