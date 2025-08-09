Así ha sido (en imágenes) el cierre de la pretemporada del Burgos CF

Imagen de los capitanes y el equipo arbitral.TOMAS ALONSO

El Burgos CF pone fin a la pretemporada con un empate ante el Valladolid (2-2) en El Plantío. El conjunto de Ramis cierra la preparación y ya piensa en el que será su primer partido de liga, este viernes 15 de agosto, en El Plantío, ante la Leonesa.