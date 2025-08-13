Córdoba: "Las sensaciones son muy buenas tras la pretemporada y queremos demostrar nuestro buen momento"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF estrena la competición en la Liga Hypermotion con el primer partido de la temporada ante la Leonesa, este viernes, en El Plantío, en un choque que finalmente se ha retrasado a las 21.30 horas por la ola de calor. El capitán, Aitor Córdoba afirma que el equipo llega preparado y con ganas de empezar. “Tenemos muchas ganas de empezar aquí, en casa, en El Plantío. Las sensaciones son muy buenas tras la pretemporada y queremos demostrar nuestro buen momento llevándonos los tres puntos el viernes”, explicaba.

Córdoba veía positivo que el grupo mantenga la base de la pasada temporada, con el añadido de las incorporaciones que le darán un punto más. “Que mantengamos el bloque del año pasado ayuda. Nos conocemos entre los compañeros y conocemos al cuerpo técnico. Esto no solo ayuda a los que ya estamos, sino también a los que se incorporan este año”, afirmaba.

Además, la adaptación de los fichajes ha sido muy buena, "todos los que han llegado lo han hecho con una sonrisa, con intención de aportar y adaptándose a las mil maravillas al vestuario, tanto en lo futbolístico como en lo personal”.

Enfrente, el conjunto blanquinegro tendrá a la Cultural Leonesa, con la que se ha medido durante la pretemporada y un rival que ofrece muchas motivaciones al capitán. “Hay muchos alicientes en este partido para salir a tope. Es un derbi, el primer partido de liga y, además, jugamos con nuestra gente en El Plantío”, aseguraba.

Precisamente, sobre el choque de pretemporada en El Plantío, Córdoba indicaba que "en el amistoso vimos ya varias cosas que les caracterizan pese a que les faltaban jugadores. Sabemos que nos pondrán las cosas difíciles”.

El equipo tiene ahora competencia en todos los puestos, ya que hay más de un jugador para cada una de las posiciones del campo, lo que, para el capitán, es positivo. “Ahora mismo doblamos posiciones en todos los puestos y es positivo, porque nos hace apretar más a todos. Tenemos una competencia muy sana y eso nos va a dar puntos extra, seguro”, comentaba.

Sobre la temporada que empieza el viernes "no nos ponemos objetivos. El único objetivo es sacar los tres puntos el viernes e ir partido a partido”.

Aitor Córdoba afrontará esta año la que será su séptima temporada en el conjunto blanquinegro. "Parece que fue ayer cuando llegué. Estoy muy agradecido de cómo se me ha tratado aquí estos años, de la confianza que tienen en mí en el club y en la afición. Espero seguir devolviendo esa confianza y que tengamos más años juntos por delante”, reflexionaba.