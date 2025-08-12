El Burgos CF afronta la nueva temporada tras una preparación con buenos resultados

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las sensaciones forman parte importante del fútbol. Y las que ha dejado el Burgos CF durante la pretemporada que cerró el pasado sábado con el partido ante el Real Valladolid (2-2) invitan a pensar que el conjunto de Luis Miguel Ramis afronta con optimismo el comienzo de liga ante la Cultural, este viernes, a las 21.30 horas, en El Plantío.

Aunque los resultados obtenidos en los cuatro partidos de preparación se deben valorar como lo que son, encuentros de pretemporada, lo cierto es que el Burgos CF ha dejado muy buenos momentos de juego, eso sí, también con desconexiones, lo que deja en claro que la idea de juego que quiere Ramis para el equipo cada vez se ha asentado más en la que será la primera temporada del entrenador catalán al frente del conjunto blanquinegro. Hay que recordar que Ramis llegó al Burgos a finales de octubre, en sustitución de Jon Pérez Bolo.

El Burgos CF jugó cuatro partidos en pretemporada. Arrancó el 26 de julio con un partido ante el Barakaldo, en el que se impuso 2-0 en el Trofeo Ciudad Medina de Pomar en su XII edición en el Campo Jesús María Pereda. Los goles llegaron en los minutos finales.

La segunda prueba de la temporada llegaba en casa, en El Plantío, el 30 de julio ante la Leonesa, rival al que recibirá este viernes en el primer encuentro de Liga. El choque terminó con empate a cero, el segundo partido sin encajar.

El tercer partido de la pretemporada lo cerraba el Burgos CF ante el Eibar (1-0) en el que se convertía en el tercer encuentro con la portería a cero. En este partido, el conjunto de Ramis ofreció una muy buena imagen.

El pasado 9 de agosto, el Burgos CF cerraba los partidos de pretemporada con el Real Valladolid, en El Plantío. En un encuentro que terminó en tablas (2-2) que comenzó dominando el equipo de Ramis y que acabó empatando el Valladolid.

Y es también la pretemporada que ha querido diseñar Ramis, que sido parte importante en la elección de las nuevas incorporaciones a la plantilla. Seis han sido los fichajes hasta el momento que ha realizado el Burgos CF para afrontar la nueva temporada. Iván Chapela y Brais Martínez fueron los dos primeros fichajes en incorporarse a la plantilla.

Dos jugadores que conoce bien el técnico tarraconense y que tienen experiencia previa en la categoría. Chapela es un atacante versátil con capacidad para actuar en ambas bandas o por dentro. Por su parte, Brais Martínez es un defensa de perfil intenso y aplicado en tareas tácticas.

Álex Lizancos da el salto al fútbol profesional en el Burgos CF. El jugador procedente del Lugo. El defensa no dudó en sumarse el proyecto blanquinegro, ya que "me convenció tanto en lo personal como en lo profesional, explicaba en el acto de su presentación.

Mateo Mejía llegó para reforzar la delantera del Burgos, procedente del Sevilla. El delantero hispano-colombiano de 22 años se ha comprometido con la entidad blanquinegra para las próximas tres temporadas. Un jugador potente que tiene experiencia en Primera División.

El quinto fichaje, Sergio González, ex del Tenerife, donde coincidió con Ramis, y Cádiz, también ha venido para reforzar la defensa, una de las zonas en las que se ha querido reforzar el conjunto blanquinegro.

El capítulo de fichajes se ha cerrado por el momento con Víctor Mollejo, el único nuevo jugador al que todavía no se le ha podido ver sobre el terreno de juego, ya que se recupera de una lesión. El delantero llega desde el Atlético de Madrid, en buena parte, confesó en su presentación, por la "insistencia de Michu".

Como mucho serían dos los fichajes pendientes. El director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', habló en su última comparecencia de un portero y un delantero centro', siempre que "mejore lo que tenemos". “Tenemos prácticamente la plantilla cerrada a expensas de alguna salida en lo que resta de temporada. Nos faltaría cerrar la portería y un nueve", comentó.