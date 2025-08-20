Atienza: "Tenemos la misma identidad, pero hemos añadido matices"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF valoró el buen primer partido que del conjunto blanquinegro, con un estreno soñado en el que los de Luis Miguel Ramis se impusieron con claridad a la Cultural Leonesa. En su opinión, “es verdad que la expulsión en el minuto uno tuvo influencia, pero también hemos visto esta misma jornada una situación igual en la que no hubo tanta diferencia en el marcador. Hicimos muchas cosas bien para aprovechar esa ventaja y es lo que hay que valorar”.

El jugador blanquinegro señaló que el equipo mantiene la esencia, pero ha cambiado en algunos detalles. “Tenemos la misma identidad que la temporada pasada, aunque hemos añadido matices que enriquecen nuestro juego. Hemos asentado las bases que ya empezaron a construirse la temporada pasada y seguimos trabajando por mejorar en muchos aspectos", apuntaba.

"En lo personal me siento muy bien, mejor que otros años, porque empezar la pretemporada con el mismo cuerpo técnico me ayuda a tener mi rol y las ideas claras”, añadía.

También destacó el respaldo de El Plantío en el estreno de la competición. “Nuestra gente es una pasada. Me alegro profundamente de haberles regalado la victoria del otro día y no por el resultado, sino por el juego. Queremos que la gente se identifique con este equipo por nuestro juego, que estén orgullosos de nosotros", aseguraba.

Y lejos de El Plantío también. "Cuando vamos a otros campos a jugar, su apoyo es una fortaleza enorme. Se me ponen los pelos de punta cuando salimos a calentar y vemos a todos los aficionados que se desplazan ahí apoyándonos. Vamos a luchar día sí y día también por que estén orgullosos de su equipo”, afirmaba el jugador blanquinegro.

Sobre el Burgos CF de esta temporada, Atienza avanzó que “la plantilla de este año me gusta mucho. Tenemos dos jugadores como mínimo por cada puesto y, muchos de ellos, también son polivalentes. La competencia va a ser brutal y eso va a beneficiar al equipo. Tenemos mucho talento y variantes en nuestro juego, por lo que, si mantenemos un gran nivel competitivo, podemos conseguir grandes cosas”.

De nuevo, la competitividad de la liga Hypermotion queda patente. “Esta liga ya no es una sorpresa lo competida que es. Cuando lo extraordinario pasa a ser ordinario, deja de sorprender. Sabemos lo complicada que es esta categoría y lo igualada que está, pero estamos preparados para competir con todos los equipos”, aseguraba.

Sobre el próximo rival, el Deportivo de La Coruña, Atienza destacaba que "tiene individualidades fantásticas, pero ha demostrado que son un equipo dinámico y más completo que el año pasado. Ellos son muy buenos, pero nosotros también y sabemos que, si hacemos bien lo que tenemos que hacer, estaremos muy cerca de llevarnos la victoria”.