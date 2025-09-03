El Burgos CF acudirá al mercado a buscar jugadores libres si vende a Arroyo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

A las puertas de la cuarta jornada en Segunda División, el conjunto blanquinegro encara el curso con dos virtudes principales con las que hacer frente a los avatares de una categoría tan disputada. En primer lugar, el Burgos CF confía y apuesta por un bloque reconocible de jugadores y staff técnico que se ha mantenido desde la temporada pasada y, por otro lado, un vestuario en competencia por ocupar las once plazas sobre el terreno de juego.

Desde El Plantío, el director deportivo del club, el asturiano Miguel Pérez Cuesta 'Michu', hizo balance del verano y remarcó la apuesta por la estabilidad del proyecto que lidera desde el banquillo Luis Miguel Ramis. En sus palabras, «mantenemos una estructura muy importante de la temporada pasada, incluido el entrenador, con el que estamos muy muy contentos». Satisfacción que hizo extensiva a la plantilla. De hecho, quiso agradecer «a todos los futbolistas que se han decantado por este Burgos 25-26».

La plantilla queda perfilada con todas las posiciones de juego dobladas y un nivel interno parejo. Michu lo resumió al subrayar que «tenemos todas las posiciones dobladas, hay una competencia interna brutal». «El que baja un poco el pistón pues acabará quitándole el puesto un compañero», advirtió. El equipo llega con una trayectoria reciente en el inicio de la competición que le ha llevado a pasar por una victoria, un empate y una derrota en las tres primeras jornadas. Sin embargo, en el club se vive con «muchísima ilusión» el arranque de liga del conjunto blanquinegro ante una liga «tremendamente igualada».

Posibles movimientos: Arroyo y Milicic

El capítulo de Anderson Arroyo es el más relevante en esta fase de la temporada. El Burgos CF valora una propuesta procedente de Rusia que el director deportivo definió como «muy buena» para el club y «una venta histórica», que sería también positiva para el lateral por su proyección internacional, ya que «podría jugar en primera división» y le daría la oportunidad de «ser más seleccionable por Colombia, que va a jugar el Mundial en menos de una temporada».

Si la operación se cierra, el club acudirá al mercado de jugadores libres para incorporar un refuerzo en el lateral derecho. En ese contexto, Michu enmarcó cualquier traspaso bien planteado como una palanca de crecimiento. La «venta de un futbolista, a pesar de ser de los mejores de la plantilla, la veo como un buen negocio y como algo que nos empuja hacia adelante», reconoció el director deportivo, en su papel de garante del equilibrio entre el rendimiento deportivo y la estabilidad financiera del club.

Por otro lado, la situación del central Nikola Milicic parece que no está cerrada. Michu señaló que, para el defensa serbio, su salida es una opción real a corto plazo y que el club permanece atento a posibles movimientos de mercado en países que aún tienen abierta la ventana de fichajes. El director deportivo añadió que Milicic maneja varios escenarios, que van desde la continuidad hasta enero, una cesión o un posible traspaso, y que el jugador es un refuerzo apetecible «en Serbia, del país que viene», donde conserva interés para los equipos locales.

Renovaciones en marcha

En el apartado de renovaciones, el Burgos aseguró la continuidad de Fer Niño antes del cierre del mercado porque que «es patrimonio del club», explicó Michu, quien remarcó que el delantero gaditano «ha decidido seguir apostando por nosotros y ya lleva dos goles en tres jornadas». En su caso la renovación se había cristalizado «incluso antes de acabar el mercado de fichajes porque era un chico que estaba cotizado». El club ya trabaja en ampliar contratos que vencen en junio de 2026.

La hoja de ruta incluye, además, la posible ampliación de la vinculación de Grego Sierra. «Grego está contento aquí. También estamos valorando que amplíe su vinculación con nosotros … lo sigue siendo a día de hoy, a pesar de que la competencia haya aumentado», apuntó el director deportivo.

La portería, «cerrada»

La portería ha quedado cubierta con Ander Cantero, que permanece en el club y la llegada de Jesús Ruiz sin jerarquías públicas, a criterio del entrenador. Pero, sobre el guardameta del filial, Michu insistió en que «no me gusta poner los números a la portería porque al final decide el míster».

En paralelo, el Burgos incorporó a Jesús Ruiz «el último día, casi a última hora» y, según el director deportivo este miércoles podría completarse su inscripción que, en cualquier caso, sí estará registrada para el fin de semana.

En el balance de opciones, reconoció que el club trató con José Antonio Caro —«nosotros estábamos hablando con él y después firmó con Las Palmas»— y contempló a Guillermo Ochoa —«fue una opción de las que tuvimos y al final se cristalizó». Sea como fuere, la postura actual del club es que la portería está «cerrada» y se declaran «muy contentos con Jesús, con Marc y con Ander».

Salidas

En el capítulo de salidas, Ander Martín resolvió su vínculo con una rescisión, tras descartarse la cesión por restarle solo una temporada de contrato. Michu agradeció «el comportamiento que ha tenido durante estas tres temporadas». Lucas Ricoy, en situación contractual similar, continúa como capitán del filial y con papel relevante este curso.

Temporada

En lo inmediato, el tropiezo en Andorra se entiende como aviso. «De vez en cuando nos viene bien un bofetón, como el que llevamos el otro día. Los primeros 45 minutos no estuvimos bien», admitió Michu, que enlazó la autocrítica con responder desde el terreno de juego al compromiso de la afición «que se deja la vida por este escudo», un respaldo que el equipo quiere corresponder «con una temporada muy buena».