El Ramis más táctico ante Las Palmas: «El punto es de valor. Nos hubieran ganado el partido si adelantamos líneas»

Ramis en el banquillo de El Plantío en el segundo partido en casa de esta temporada.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF sumó un empate ante Las Palmas, un rival recién descendido de Primera División, en un partido en el que el equipo de Luis Miguel Ramis se complicó la existencia en unos segundos cuarenta y cinco minutos en los que apenas consiguió salir con el balón controlado y tuvo que hacer frente al arreón de los canarios en los instantes finales. Al final 0-0 en el marcador de El Plantío.

En ese sentido, el técnico del conjunto blanquinegro valoró el esfuerzo defensivo de los suyos, destacando la lectura táctica para frenar a un adversario con numerosos recursos ofensivos.

“El punto es de valor, queríamos los tres y bueno, hemos tenido las opciones, que no es poco, ante un rival que te genera muchísimo”, señaló Ramis tras el encuentro. El entrenador reconoció que la segunda parte exigió una adaptación táctica para resistir la presión rival, pero defendió que su equipo entendió lo que pedía el partido. “Nos estábamos quedando sin fuerzas”, reconoció, expuestos a la estrategia del rival que "son especialistas en atraerte para que salgas y encontrarte con jugadores intermedios. Es más, me atrevería a decir que nos hubieran ganado el partido”, aventuró.

Negó que el repliegue fuera un paso atrás y, por el contrario, lo explicó como un movimiento para “defender en una situación en la que el rival es especialista en hacerte daño si ganas metros hacia adelante”, explicó y subrayó, además, que ese ajuste táctico evitó males mayores, porque de no haber aplicado ese planteamiento táctico “nos hubiéramos ido a casa sin ningún punto”.

Ramis insistió en que el equipo aún necesita tiempo para crecer, especialmente en lo que respecta al control del balón en tramos exigentes y, además,. considera necesario “ganar en cuota ya no de posesión de balón, sino de dominio de las situaciones a través del balón”. “Lo conseguiremos”, prometió.

SANTI OTERO

El técnico tarraconense destacó también el papel de los jugadores que debutaron en El Plantío ante Las Palmas, entre ellos Mollejo y Sergio González, así como el titular Lizancos. “Son fundamentales”, sentenció. “La importancia de los cinco cambios y de lo que aportan se define muchas veces el devenir del partido”, afirmó.

En su análisis, valoró la capacidad de refresco que ofrecieron ante un rival con calidad en todas las líneas y entre los nombres propios del partido, Ramis elogió la actuación del portero Ander Cantero. “Desde ya a finales de la temporada pasada él está compitiendo a un gran nivel, nos da mucha seguridad”,admitió, y también se refirió a David González, que tuvo una ocasión clara pero llegó “un poco justo al final del partido”. A pesar de ello, resaltó que “nos da mucha calidad, nos da mucho talento, nos da mucho juego”. Y en referencia a Mollejo, aseguró que su deseo es que “vaya teniendo minutos y que alcance su máximo nivel”.

David González tuvo una ocasión clara pero llegó “un poco justo al final del partido”.SANTI OTERO

Sobre el impacto emocional que se genera en El Plantío, el técnico quiso agradecer el respaldo del público. “Nos sentimos todos, y los jugadores también, y nosotros, muy arropados. Es muy bueno”, expresó. ”.

Con apenas cuatro jornadas disputadas, Ramis se mostró cauto a la hora de hacer predicciones sobre el futuro del equipo en la categoría. “Se me hace difícil. Yo lo que quiero es que el equipo mire hacia arriba, que hagamos las cosas bien, que esto es muy largo, que no desesperemos, que tengamos tranquilidad”.

Ahora, el equipo se prepara para su próximo compromiso. Ramis confía en que con trabajo y rodaje, su grupo alcanzará el nivel competitivo que busca. “Nos dejaremos todo para que todo vaya bien, porque los jugadores tienen mucha ilusión también y ven un equipo que trabaja, que es honesto, que es equilibrado, que tiene posibilidades, que tiene recursos y que, si lo llevamos al límite, somos capaces de hacer una buena temporada”, remató.