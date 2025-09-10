Morante: “Estoy en mi mejor momento”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF. Iván Morante afirma que está en el mejor momento. El centrocampista asegura que “desde el final de la temporada pasada me encuentro muy bien y tengo buenas sensaciones. Me he adaptado a lo que me pide el entrenador y creo que estoy en mi mejor momento”.

A ello añade que “a todo el equipo nos viene bien la competencia. Tenemos todas las posiciones cubiertas y mucha competencia entre nosotros. Esto favorece al juego del equipo y creo que se está notando en los últimos partidos”.

Morante remarcó que “el año pasado el cuerpo técnico me pidió varios registros defensivos que antes no tenía. Creo que he sido capaz de mejorar, sobre todo en defensa, y eso hace que los compañeros confíen más en mí y que yo me sienta más cómodo en el terreno de juego”.

Morante analizó el último partido del conjunto blanquinegro en El Plantío ante Las Palmas. Un choque muy táctico, en el que los de Ramis tuvieron que emplearse a fondo para evitar que el dominio del bloque canario se materializara en ocasiones claras de gol. “Las Palmas es un rival que viene de Primera División y que tiene mucho talento", indicó. En ese sentido, "supimos cerrar bien los espacios y no dejarles jugar. Creo que hicimos un buen planteamiento y una buena ejecución”.

Sobre el próximo rival, el Sporting de Gijón, con el se miden este domingo, a las 18.30 horas, en El Molinón, el centrocampista del Burgos recordó que “venimos de dos rivales como el FC Andorra y Las Palmas que te someten con balón y, ahora, llega el Sporting, que es cierto que juega más directo. Sea como sea, tenemos que estar muy atentos en el juego para ganar”.

Se trata de un equipo, el Sporting, "rocoso y oportunista, que sabe aprovechar la más mínima debilidad que le muestres. Tendremos que ejecutar bien el plan de partido y aprovechar nuestras oportunidades si queremos llevarnos el partido”.

Sobre objetivos, afirmó que “esta es una liga muy larga. Tenemos que ir partido a partido con objetivos cortos. Creo que tenemos un gran equipo al que le queda mucho por mejorar y, cuando consigamos asentar todos los aspectos del juego que estamos trabajando, seremos un equipo muy reconocible en la categoría”.