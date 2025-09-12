El Burgos CF suple el traspaso de Arroyo con Aitor Buñuel

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El lateral derecho Aitor Buñuel (Tafalla, 10/02/1998) se convierte en el noveno fichaje del mercado de verano del Burgos CF, tras llegar libre después de su paso por el Racing Club de Ferrol y firma por una temporada. El jugador llega tras la venta de Anderson Arroyo al Rubin Kazan.

Aitor Buñuel es un experimentado lateral derecho que cuenta con 150 partidos en Segunda División y más de 1.000 minutos en Primera División. Además, Aitor ha pasado por las categorías inferiores de la Selección Española, sumando seis partidos y un gol entre la Sub-19 y la Sub-21, llegando a ser capitán con la última.

Buñuel destaca por su bravura e implicación en defensa y por su capacidad para incorporarse al ataque con asiduidad, lo que le convierte en un seguro atrás y en una amenaza más en la zona ofensiva.

Tras su paso por múltiples equipos del panorama español, como CA Osasuna, Valencia Mestalla, UD Almería, Racing de Santander, CD Tenerife o Racing de Ferrol, ahora, Aitor Buñuel llega Burgos CF para ponerse a las órdenes de Ramis y ayudar al club a conseguir sus objetivos durante las próximas una temporada.