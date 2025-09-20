Ramis: "Es un partido en el que no debemos mirar la clasificación"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF recibe al Granada, este lunes, a las 20.30 horas, un encuentro sobre el que el entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, avisa que "no debemos mirar a la clasificación, es engañosa por las pocas jornadas que llevamos". El equipo que dirige el burgalés José Rojo Martín 'Pacheta' llega a El Plantío en la última posición de la tabla, tras un mal arranque.

Ramis advierte de que el Granada es "un gran equipo, con grandes jugadores y un buen entrenador y estoy seguro de que le vana a dar la vuelta a esta situación adversa que atraviesan. Hemos preparado el partido como cualquier otro, con seriedad y con el objetivo de prepararnos para minimizar sus virtudes y maximizar las nuestras”. Tiene claro que el Granada "se va a recuperar".

El equipo de Ramis llega a este partido después de la victoria lograda ante el Sporting, un triunfo del que hay sacar lecciones, especialmente de los errores que se cometieron. “El otro día ganamos, pero hubo cosas a mejorar, sobre todo en defensa. El Sporting nos hizo daño con facilidad, aunque ahora parece que nadie se acuerda porque finalmente ganamos y de la manera en que lo hicimos", explica el técnico.

Sin embargo, "nosotros somos conscientes de los fallos, los hemos trabajado y corregido y creo que estamos preparados para no volver a cometerlos el lunes”. Para este partido podrá contar con Íñigo Córdiba, que "ha hecho de menos a más trabajo con el grupo y ya está entrenando con normalidad. También tenemos que vigilar la progresión de Buñuel y ya decidiremos si puede participar el lunes. Chapela, Mollejo y Marcelo siguen con sus procesos de recuperación y no estarán disponibles”.

El entrenador del Burgos CF destaca que “tenemos una plantilla muy buena y bien compensada. Hay mucha competitividad en todos los puestos y los jugadores tienen que entender que, muchas veces, tienen más impacto los que entran desde el banquillo que los que salen de inicio. Quién empieza y quién entra durante el partido es algo que decidimos dependiendo del rival y del plan del partido”.

Reconoce que el horario no ayuda a la presencia masiva de público, pero la respuesta de la afición blanquinegro en El Plantío se consta partido a partido. “Sé que es lunes, una fecha complicada para los espectadores, pero necesitamos que el estadio esté a reventar, en la medida de lo posible. También contra el Málaga. Tenemos dos partidos en casa y hay que aprovechar que vamos a estar con nuestra afición, aunque a sabiendas de las dificultades que esto también tiene”, señala.

Sobre los límites salariales, el entrenador del Burgos CF apunta que es "un tema que considero que es mejor tratar con los responsables financieros del club. Lo que sí sé que es verdad, es que el ranking de límites salariales no está directamente ligado a la clasificación. Es algo que se puede ver y comparar año tras año, por lo que, en mi caso, no le doy importancia. En cuanto a nuestro límite, lo único que te puedo decir es que nos ha servido para construir una plantilla muy completa con la que estoy muy contento”.