Florian Miguel: ‘Esta liga es muy igualada y todo se decide por detalles

Los aciertos y los fallos se miden de otra forma desde el césped, donde los partidos se ven y se viven de manera diferente. Lo sabe bien el defensa Florian Miguel, un fijo en el esquema del entrenador Luis Miguel Ramis que ha alineado al defensa francés en los siete partidos de liga disputados hasta la fecha por el Burgos CF.

"De momento, he jugado los siete partidos y me gustaría jugar los 42 en total”, confesó ayer en su valoración previa del encuentro de la octava jornada.

El jugador francés reconoce que atraviesa un buen momento personal y que está mentalizado para visitar El Alcoraz, donde el defensa volverá a encontrarse con el Huesca, su antiguo equipo.

El próximo partido tendrá un componente especial para Miguel, que defendió la camiseta del Huesca durante dos temporadas y admite que “va a ser especial volver a Huesca. Pasé dos años allí y estuve a gusto”. Sin embargo, rehúye de cualquier exceso de emoción y mantiene el discurso que repite toda la plantilla, que no es otro que insistir en que “de momento, vamos partido a partido”. “Estamos a gusto con nuestro juego y vamos día a día, sin marcarnos ningún objetivo. La clave es disfrutar de lo que hacemos y pensar solo partido a partido”, argumentaba el defensor francés, que recalcó también que el grupo mantiene la misma línea de trabajo del curso pasado.

El equipo, asegura, se encuentra en una dinámica positiva, heredera directa del trabajo del curso pasado. “Es mejor estar arriba que abajo, obviamente. Hay que intentar sumar puntos lo más rápido posible para estar tranquilos. Estamos en un buen momento, dando continuidad al trabajo del año pasado. Es el camino a seguir”. Para Miguel, la clave en una liga tan igualada está en los pequeños detalles:, porque “esta liga es muy competitiva y está muy igualada” y desveló que es el planteamiento que el vestuario “trabajamos así durante la semana”.

El defensa también se detuvo en el papel de los más jóvenes, en especial de Fermín, que empieza a hacerse un hueco en el primer equipo. “Fermín es un chico que ha hecho la pretemporada con nosotros y que ya estuvo en algún entrenamiento del año pasado. Está creciendo mucho y ha participado en algunos partidos, aportando mucho en el juego. Tiene que seguir trabajando porque va en buen camino. Le deseo lo mejor”, enfatizó.

La continuidad del bloque y del cuerpo técnico es otro de los argumentos que explican el buen arranque del conjunto blanquinegro a juicio del lateral izquierdo del Burgos CF. “Es un lujo poder seguir con el mismo cuerpo técnico y casi el mismo bloque de jugadores del año pasado”, valora, ya que, en su opinión “te aporta un plus de confianza”. Es por ello que este cúmulo de circunstancias positivas está ayudando al equipo a “rendir bien en este inicio de temporada”. No obstante, el polivalente defensor francés asegura que “aunque aún podemos dar más”.