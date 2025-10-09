La afición visitante y los socios del Burgos entrarán gratis a la Catedral los días de partido

El acuerdo lo firmaron Félix José Castro en representación de la Catedral Burgos y Diego Martínez como gerente del club.BURGOS CF

El Burgos CF y el Cabildo de la Catedral firmaron ayer un convenio de colaboración que convierte al club en ‘Amigo de La Catedral’, dando continuidad al acuerdo previo rubricado para unir deporte y patrimonio a través de distintas iniciativas, que ya se dejó notar en julio con la presentación oficial de las equipaciones 2025/2026, dos de las cuales incorporan elementos del templo como la silueta del propio templo o su rosetón.

Los abonados del Burgos CF podrán hacerse Amigos de La Catedral de forma gratuita durante un año y quienes adquieran una entrada para los partidos que se disputen en El Plantío esta temporada, sean del club que sean, podrán acceder gratis al templo ese mismo fin de semana, con descuentos adicionales para sus acompañantes.

Además, dentro del programa ‘Piedras Vivas’, el club entregará un obsequio con una piedra de Hontoria de la Cantera, de donde proceden los sillares de la Seo, a cada equipo visitante que juegue en El Plantío.

Durante la presentación del acuerdo, el gerente del club, Diego Martínez, destacó el valor de la relación con el Cabildo y la Seo burgalesa del que se declaró «tremendamente orgullosos de seguir dando pasos hacia adelante» y recordó también que la presentación de las camisetas del primer equipo en el claustro «fue una experiencia emocionante que tuvo muy buena acogida entre nuestros aficionados».

El presidente-deán de la Catedral, Félix José Castro, subrayó la importancia simbólica del convenio, con el que «estáis demostrando, no solo el compromiso con el deporte, sino con la sociedad, el arte y la cultura burgalesa» y agradeció que el Burgos CF sea el primer club deportivo en sumarse al proyecto ‘Piedras Vivas’.