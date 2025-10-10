Un derbi cargado de "motivación extra" para que el Burgos recupere su mejor versión

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una gran dosis de motivación es una buena medicina para superar los bajones y en el fútbol, tanto o más que en cualquier aspecto de la vida y, qué mejor acicate que un derbi autonómico en el estadio de El Plantío para un Burgos CF que juega este domingo (18:30h) contra uno de los rivales que más motiva los deseos de victoria a toda costa de la plantilla, del cuerpo técnico y de la afición como es el Real Valladolid.

De la bondad como remedio de los males blanquinegros tras el último partido que supondrá la inyección de motivación extra que trae consigo este partido es claramente consciente el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, quien afronta el derbi con la certeza de que el contexto emocional puede ayudar a su equipo a dar un paso adelante para corregir los errores recientes y consolidar una versión más estable del grupo de cara al resto de la Liga.

«El partido de Huesca ya ha quedado atrás. Hemos trabajado mucho esta semana para corregir los errores, como cada semana en general», explicaba Ramis, que admitió que el club blanquinegro está «muy centrado» en el choque ante el Real Valladolid «porque no es un partido cualquiera».

«Ese componente de derbi hace que todos estemos más motivados», reconoció Ramis, confiado en que la afición de El Plantío también pondrá su grano de arena para impulsar el rendimiento colectivo de la plantilla en un encuentro que, en lo deportivo, será complejo.

El análisis autocrítico del técnico define un objetivo claro a estas alturas de la temporada que pasa por alcanzar un mayor equilibrio en el juego y una «mayor estabilidad». Esa misma línea de mejora aparece en la gestión de situaciones puntuales que han penalizado al equipo, como las acciones a balón parado que le costaron un disgusto la jornada precedente.

«Acabamos enfadados con el gol que encajamos a balón parado, como es lógico. Somos un equipo fuerte en muchos aspectos, sobre todo cuando el balón está en juego», reivindicó, pero, a la vez, reconoció que «tenemos que espabilar en otras situaciones como la que provocó el primer gol en Huesca», consciente de que «estas acciones dependen más de la concentración en el partido que del trabajo como tal».

Duelo exigente

Ramis anticipa un duelo exigente frente a un rival con clara identidad y recalcó en la previa que «el Real Valladolid es el equipo que más recupera en campo rival. Son intensos, dinámicos y ordenados». Pero, como «conocemos al rival», replicó, «sabemos qué es lo que tenemos que hacer para contrarrestarles», aseguró. En ese sentido, insistió en la necesidad de adaptarse a distintos escenarios de juego como se hizo ante el Huesca. Ante el Valladolid augura que el Burgos tendrá que acercarse a su «mejor versión para contrarrestar su juego sin balón y potenciar nuestras características ofensivas» con la pelota.

También recordó el precedente amistoso del verano como referencia del equilibrio entre ambos equipos, para concluir que «somos ambos equipos equilibrados y el partido se va a definir por detalles”.

Ramis destacó además el papel de la afición en un contexto que se anticipa especial en El Plantío. «El ambiente del partido va a ser extraordinario. Sé que se va a hacer un recibimiento al equipo y aprovecho para agradecer a la afición este detalle», remarcó. «Sabemos que van a estar con nosotros antes, durante y después del partido y queremos darles una alegría en forma de victoria.

El domingo vamos a ser muchos remando en la misma dirección y estoy seguro de que se va a notar en el campo», vaticinó.

En el plano físico, el técnico explicó que sigue pendiente de las recuperaciones de Chapela y Marcelo, aunque confía en disponer del grueso de la plantilla y, en ese sentido, se refirió al papel que jugarán todos los integrantes de la plantilla en una temporada larga, también marcada por la Copa del Rey.

«Quiero hacer sentirse importantes a todos los jugadores», admitió, confiado en que «tenemos una buena plantilla y doblamos las posiciones cuando todos están sanos». Recordó que «la temporada es muy larga y se van a dar momentos y partidos para todos, por eso queremos que todos los jugadores estén enchufados y se sientan protagonistas. Ahora bien, nosotros no regalamos minutos, la realidad es que hay mucha competición interna y todos hacen méritos para jugar», explicó

Como aviso a navegantes anticipó que el Burgos CF va a «competir al máximo en la Copa del Rey». «Tenemos que demostrar que somos el equipo de mayor categoría porque para nosotros es importante. Además, es una gran oportunidad para que los menos habituales tengan minutos de competición y puedan demostrar en el campo», aclaró.