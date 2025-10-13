Ramis reivindica al Burgos CF tras el derbi: «No somos inferiores a nadie»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF cayó por la mínima ante el Real Valladolid en El Plantío, en un derbi espeso, trabado y sin apenas ocasiones claras. Un lanzamiento de falta directa de Chuki, que se coló por la escuadra, bastó para desequilibrar un encuentro sin dueño claro y con mucha interrupción en el juego. Luis Miguel Ramis defendió que el equipo compitió «de tú a tú» ante un «muy buen rival» y sostuvo que el resultado se decidió por «un detalle importante de calidad».

A su juicio, el empate habría sido el desenlace más justo. «Nos hemos contrarrestado bastante bien. Ha sido un partido trabado, competido, en el que se ha parado demasiado el juego. Lo más justo hubiera sido un punto para cada uno», explicó.

El técnico insistió en que su equipo no fue inferior y lamentó que los pequeños errores estén penalizando más de lo que corresponde al nivel de juego. Reivindicó además el trabajo constante del grupo al afirmar que «tenemos que seguir trabajando los partidos. A veces esos detalles ahora mismo no están cayendo de nuestro lado». Y añadió: «El equipo es muy insistente y cree mucho en lo que hace».

Ramis detalló que el planteamiento ofensivo con dos puntas, Fermín y Mario González, junto a dos mediapuntas tenía como objetivo generar movimientos a la espalda de los laterales rivales, aunque reconoció que la ejecución no fue la esperada. «No lo hemos encontrado demasiado y no hemos sido precisos», admitió.

En el descanso introdujo dos cambios que justificó por razones tácticas y disciplinarias. Explicó que la sustitución de Morante respondió a la tarjeta amarilla y que la reubicación de Sergio en el medio buscaba dar «más consistencia». También quiso reforzar las bandas con Íñigo Córdoba y Kevin Appin para ganar verticalidad ante un rival que presionaba arriba. «Entendíamos que necesitábamos un jugador algo más rápido», señaló.

El técnico asumió que el equipo aún debe mejorar con balón, pero subrayó que el partido no requería posesión prolongada. Consideró que el contexto pedía una propuesta más directa. «Hoy no pedía el partido esto. Nosotros teníamos que intimidar mucho más por verticalidad que por elaboración», sostuvo, y añadió que no busca un modelo extremadamente dominador, aunque sí aspira a progresar en la construcción del juego.

Sobre las bajas, Ramis confirmó que Curro Sánchez arrastra una molestia menor y que prefirieron no arriesgar. Mollejo y Chapela también siguen fuera. Sin embargo, evitó poner el foco en las ausencias al señalar que «si no tienes a esos jugadores importantes, pierdes recursos, pero son situaciones normales que les pasa a todos los equipos». En su opinión, el grupo sigue siendo competitivo: «No somos ni muy superiores a nadie, pero tampoco muy inferiores», zanjó.

Grego Sierra compartió esa lectura. El central valoró que el equipo mostró «una gran intensidad» durante todo el partido y lamentó que en la segunda parte, en medio del ímpetu, faltara algo de pausa. Consideró que el duelo respondió a lo que suele esperarse de un derbi y sobre el césped de El Plantío se vivió «un partido muy cerrado, propio de un derbi. El equipo ha estado al nivel», afirmó y también agradeció el apoyo de la afición durante toda la semana y en el recibimiento del equipo. «Los notamos mucho desde dentro y los necesitamos para poder dar el nivel en partidos como el de hoy», reconoció.

Almada coincide: un partido «muy complicado»

También el entrenador del conjunto pucelano, Guillermo Almada, puso el acento en que en El Plantío se jugó un partido «muy complicado» en el que «la pelota estuvo mucho por el aire, algo que no nos gusta», según recoge la web del club. El uruguayo resaltó la entrega de sus pupilos quienes resolvieron correctamente lo importante, que en esta ocasión era «estar concentrados, compenetrados, la lucha, el esfuerzo, la segunda pelota… Lo hicieron muy bien. Sortearon las dificultades del rival en un duelo muy disputado», enfatizó.