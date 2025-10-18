Ramis: "Somos un equipo capacitado para mirar de tú a tú a cualquier rival"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF quiere sacudirse los malos resultados de los dos últimos partidos contra el Cádiz, este lunes, a las 20.30 horas, en el Nuevo Mirandilla. El técnico del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, considera que "hemos perdido, cuanto menos, dos puntos que creemos que hemos merecido en estos últimos dos partidos. Tenemos ganas de solucionar esta racha de resultados en Cádiz. Es un escenario bonito para hacerlo, ante un gran rival".

Incide en que "no estamos en un mal momento, en esta liga todos los equipos van a perder partidos y eso no quiere decir nada, es una competición muy igualada”. Señala que en esta categoría "nadie está por encima de nadie. Los partidos suelen estar muy igualados y se deciden por detalles. Nosotros estamos dentro del nivel de la liga y tenemos que dar continuidad al trabajo que venimos haciendo".

Eso no quita para que haya aspectos del juego en los que hay que evolucionar. "Tenemos que mejorar obviamente en algunos aspectos, pero no podemos perder la identidad que tenemos porque hay muchas cosas que ya las hacemos bien”, asegura.

Es cierto que la derrota del pasado fin de semana, en casa ante el Valladolid, fue en un encuentro muy trabado, con muchas faltas. “En el partido del otro día, sumando ambos equipos, se produjeron casi 40 faltas. Fue un partido muy trabado y normalmente no sucede. En una situación más habitual, tenemos que dar continuidad al juego ofensivo y ganar más duelos en esta faceta, porque en defensa ya lo hacemos”, sostiene.

Para romper esta dinámica, el equipo de Ramis lo hará ante un rival que está en un buen momento, que ocupa la parte alta de la clasificación. El Cádiz, según el técnico del Burgos CF, es un equipo "muy ordenado y con las ideas muy claras. Le dan mucha importancia al equilibrio, presionan bien y, además, tienen mucha calidad en la zona ofensiva. Que estén en la parte alta de la tabla no es casualidad, es por culpa del trabajo de su gran entrenador. Nosotros también trabajamos en tener esa identidad de equipo clara”.

Para Ramis, no debe haber un sentimiento de inferioridad ante ningún rival y se debe ser ambicioso. “Nuestra intención es mirar hacia arriba. Yo soy muy optimista, pero estoy convencido de que somos un equipo capacitado para mirar de tú a tú a cualquier rival y eso tiene que darnos la confianza suficiente para ir a ganar todos los partidos”, destaca.

Para el partido del lunes, el entrenador tarraconense podrá contar de nuevo con Curro Sánchez, que "ha entrenado con normalidad en los últimos días". En el caso de Mollejo, está prácticamente recuperado, pero "no queremos arriesgar, igual que hicimos con Curro la semana pasada, porque la semana que viene va a poder entrenar con el grupo con normalidad". Marcelo "puede que se incorpore al grupo la semana que viene, mientras que a Chapela todavía le queda tiempo para volver”.