Ramis y la gran victoria en Cádiz: "Tiene mucho valor para nosotros conseguir un resultado así"

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, destacó el triunfo a domicilio del Burgos CF ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Un partido en el que los blanquinegros comenzaron perdiendo, con el gol del Cádiz en el minuto 15, pero "no nos hemos desviado del plan de partido que queríamos".

El técnico del Burgos CF destacó que "creíamos que podíamos dominar el partido, que podíamos progresar con relativa facilidad si ocupábamos bien con los jugadores en el campo", ya que "defensivamente no estábamos pasando excesivos problemas". Una vez que el Burgos CF se puso por delante, "lógicamente, ellos han hecho mucho más", con la inclusión de dos puntas, lo que hizo que el técnico tarraconense, sacara al campo un central para contrarrestar. "Hemos protegido un poquito más por fuera para que no sacaran los centros tan limpios. Y, bueno, creo que hemos hecho un partido bastante completo, con balón en la primera parte y sin balón, sobre todo, en la segunda", explicó.

Ramis no se mostró sorprendido por el planteamiento del Cádiz, ya que habían estado trabajando durante toda la semana. "Suso alternaba por dentro o por fuera. Antiveros también alternaba por fuera o por dentro. Diarra era el que, por un lado, ocupaba esa media punta en algunas situaciones y el que generaba un poquito más de espacio para correr". Además, "Sabíamos que había momentos en los que nos iba a dominar, pero también sabíamos que nosotros también seríamos capaces de dominar el partido y de generarles o llegar al último tercio con bastante peligro". A ello sumó "las superioridades con balón necesarias en cada fase del juego, pues hemos logrado, sobre todo en la primera parte, llegar muy bien".

La victoria rompe con dos resultados negativos que, según Ramis, no habían sido reflejo de que lo que había mostrado el equipo sobre el terreno de juego, por lo que "veníamos con la idea, con el sentimiento de que nos faltaba algo en la clasificación porque el equipo es capaz de mucho". Ramis destacó que el Burgos CF "es un equipo extremadamente trabajador, muy honesto y que entiende muy bien lo que queremos de ellos". Y "hoy lo han desarrollado muy bien y cuando ha tocado sufrir, se sufre como en la categoría".

El entrenador blanquinegro recordó que "la segunda es muy igualada, el Cádiz es un equipazo, tiene también las cosas muy claras, por eso está donde está y, bueno, tiene mucho valor para nosotros, desde luego, venir aquí y conseguir un resultado así".