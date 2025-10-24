El Burgos se harta de pagar multas por la violencia verbal de sus ultras: No más insultos ni muestras de odio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF ha lanzado un aviso directo a su afición por el grave perjuicio que le está ocasionando la violencia verbal dentro de El Plantío en la que incurre con demasiada frecuencia un sector de la grada al que le importa poco poner en compromiso la imagen del club blanquinegro y les ruega que se abstengan de las muestras de odio y de los insultos durante los partidos en El Plantío.

Esas conductas antideportivas, repudiadas por la mayoría de los seguidores que se dan cita en el estadio del estadio El Plantío también tiene un impacto económico que está mermando la capacidad del club de orientar sus recursos a su crecimiento social y deportivo. Dicho en otras palabras, los bocazas le salen caros al Burgos.

Tan grave se ha convertido este vandalismo verbal que el club ha tenido que emitir un comunicado público advirtiendo que las sanciones derivadas de los cánticos ofensivos y mensajes de odio se están llevando una parte del presupuesto que el club querría destinar a la cantera, al mantenimiento de las instalaciones o a la mejora de materiales de entrenamiento.

El ejemplo más reciente se pudo escuchar en El Plantío durante un derbi contra el Real Valladolid cargado de tensión deportiva que le ha costado dinero al club por la violencia verbal, además de los tres puntos que se dejó en partido. Cabe señalar que la afición visitante también protagonizó igualmente cánticos degradantes e insultos al club y la ciudad, con lo que la crispación enturbió el espectáculo deportivo del derbi.

El mensaje que lanza el Burgos, cansado de pagar la fiesta de los más vandálicos, no va dirigido a la grada en general, sino a quienes cruzan determinados límites. El club, explica en su comunicado, trabaja desde hace tiempo en distintas vías para erradicar cualquier forma de violencia asociada al fútbol y en su último mensaje a la afición ha querido ser claro y apelar a los más ultras para que se enteren de una vez de que ese tipo de conductas tiene un coste directo, evitable y perjudicial para el que se supone que es el club de sus amores.

Como hasta ahora esa conducta se ha seguido repitiendo, el Burgos ha tenido que pedir una vez más a sus seguidores que eviten cualquier comportamiento por el que el club pueda ser sancionado, no solo por una cuestión disciplinaria, sino porque ese dinero perdido en multas reduce directamente las posibilidades de inversión interna. Aunque la entidad blanquinegra no cuantifica las cifras de estas multas que ha recibido, sí explica que la pérdida de esos fondos afecta a áreas sensibles del proyecto deportivo.

El club reclama responsabilidad a quienes asisten a El Plantío para que no contribuyan a debilitar al club y se reorienten hacia una animación más civilizada y deportiva, como la que protagoniza el resto de la afición de El Plantío.