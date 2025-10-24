Una reválida para el Burgos: Ramis quiere asentar equilibrio ofensivo y defensivo del triunfo en Cádiz

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Para el Burgos CF es inevitable plantear el partido de este sábado ante la Real Sociedad B sin dejar de tener en cuenta el efecto en el equipo de la victoria a domicilio ante el Cádiz, tanto por el resultado y el empujón en la tabla clasificatoria como, y sobre todo, por las secuelas positivas que dejó sobre la plantilla y el cuerpo técnico.

Los jugadores acogieron el triunfo «una recompensa», como desveló el jueves Lizancos, mientras que el entrenador del conjunto blanquinegro la asumió con la naturalidad de alguien que está confiado en que los resultados habrían de llegar en el momento en el que el juego del Burgos pudiera salir a relucir. La victoria lograda en Cádiz refuerza la senda que había trazado Luis Miguel Ramis, quien, sin concesiones a la euforia, valoró el triunfo como un “paso adelante” en la clasificación y, sobre todo, en la madurez del grupo.

“Sinceramente, para nosotros no era nada extraordinario ganar en Cádiz. Lo creíamos y lo planteamos así”, subrayó el técnico catalán, que destacó el valor del trabajo colectivo y la mejora individual de varios jugadores. Hasta el punto que Ramis diagnostica que ante el Cádiz «se vieron rendimientos más acordes con las características que tienen nuestros futbolistas».

La buena noticia para el entrenador tarraconense es que ante la Real B podrá intentar prolongar esa buena dinámica mostrada ante el Cádiz sin necesidad de variar los planes debido a las bajas, ya que la enfermería se ha ido vaciando a lo largo de la semana y Ramis recupera efectivos.

Confirmó que los atacantes Víctor Mollejo y Marcelo Expósito han dejado atrás sus molestias y ya se entrenan con el grupo, pero aclaró que queda por decidir si entran en la convocatoria o si los reserva para la inminente triple jornada, en la que se incluye la Copa. La única nota negativa la dejó Iván Chapela, cuya recuperación ha sufrido “un pequeño paso atrás” que lo mantendrá fuera durante “algunas semanas”.

En el plano táctico, Ramis analizó en la previa del partido la dualidad de un equipo eficaz en ataque, que es el tercero en la Liga en porcentaje de acierto de cara al gol, pero que, en cambio, encadena seis jornadas encajando goles. Lejos de mostrarse preocupado, el entrenador lo asume como un “mini-reto”, en el convencimiento de que «si queremos ser un equipo constante, debemos ser rigurosos en todas las fases del juego», explicó. El objetivo pasa por “tender a que eso no ocurra” y buscar la portería a cero, obviamente porque es un factor que “multiplica las opciones de sumar”.

Para poner a prueba ese el equilibrio que pretende Ramis de mantener dinamismo ofensivo sin perder solidez atrás, llega al estadio de El Plantío el filial de la Real Sociedad, un rival de la zona baja pero de alto riesgo por su intensidad y atrevimiento, a juicio del tarraconense.

«Es un equipo de mucha energía, con jugadores talentosos y valientes. Si les dejas crecer, te dominan y te avasallan”, advirtió Ramis, quien apunta que aunque reconoció que a los filiales suele faltarles “madurez” y pecan de cierto “desorden” fuera de casa, advirtió que compensan esas carencias con una “energía constante”.

Es por eso que el planteamiento que ha transmitido a la plantilla es que «la reacción tiene que ser nuestra desde el segundo uno del partido, para llevarlo al terreno que queremos», insistió.

No se olvidó Ramis de su habitual mensaje a la afición, a la que considera determinante, y más aún tras la decepción por la derrota en el último derbi ante el Real Valladolid. En ese sentido volvió a apelar a que El Plantío sea «un fortín, como siempre lo ha sido». «En casa es donde más disfrutamos y donde queremos que nuestra gente disfrute también», enfatizó.