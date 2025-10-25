El Burgos vence a la Real B y encadena dos triunfos que lo reenganchan a la zona alta

David González fue el mejor blanquinegro y se encargó de anotar el penalti.SANTI OTERO

Segunda victoria en cinco días de un Burgos CF que cerró una gran semana imponiéndose por 1-0 en el Plantío a la Real Sociedad B. Esta vez el partido de los de Luis Miguel Ramis no fue tan brillante como el del pasado lunes en Cádiz, pero un gol de penalti de David González en el minuto 84 les permitió desatascar un duelo en el que, aun llevando la iniciativa durante la mayor parte del juego, no les resultó fácil traducir su dominio en claras ocasiones, si bien antes del gol Fer Niño había mandado un remate al poste.

Pese a que el Burgos tuvo la intención de hacerse de inicio con las riendas del juego, lo cierto es que fue el filial donostiarra el primero en probar suerte ante puerta, con un disparo de Mariezkurrena apenas transcurridos dos minutos que se marchó alto. Fue el aviso que, pese a la moral alta con la que llegaban al duelo los de Ramis y la falta de ritmo que podía acusar la Real Sociedad B tras no haber jugado la pasada jornada ante el Huesca, la contienda no iba a ser nada fácil, menos aun viendo como en los minutos siguientes el equipo iba tomando los carices de la tarde, gris y lluviosa en la capital burgalesa.

No fue hasta que los de Ion Ansotegui avisaron por segunda vez, con un centro al área que Jon Balda remató de cabeza a la altura del punto de penalti, que a los locales les sonó el despertador para empezar a cambiar la dinámica del juego. El Burgos pudo por fin empezar a tener más el balón para, cerca ya de la media hora, ir inclinando el campo hacia el área guipuzcoana. De resultas de ello Íñigo Córdoba dispuso de la primera ocasión burgalesa en el minuto 31, un intencionado disparo que la zaga visitante pudo desviar a córner.

Pero la ocasión que se había hecho esperar tampoco no fue el inicio de un mayor asedio del Burgos, que pese a seguir llevando la iniciativa no encontró clarividencia alguna a partir de la zona de tres cuartos para traducirlo en serio peligro para la portería de un Aitor Fraga que poco trabajo tuvo en el primer tiempo.

Con la esperanza que el paso por los vestuarios hubiera sido el reset que el partido necesitaba para salir del letargo, se inició una segunda mitad de nuevo engañosa en los primeros compases. Volvieron a parecer más animosos y dispuestos a poner esa marcha más que les faltaba los de Luis Miguel Ramis, pero pronto se hizo evidente que era de nuevo un espejismo.

El partido siguió atascado, no necesariamente solo en el centro del campo, ya que los ademanes de aproximarse al área sí eran intención por parte burgalesa, pero sin encontrar el camino para hacerlo. Solo un remate de David González a centro de Íñigo Córdoba llevó peligro al marco donostiarra, pero el balón no cogió la dirección entre los tres palos.

Sí llevó más peligro el disparo potente y lejano del visitante Jon Balda unos minutos después, cambiado de trayectoria a tiempo por la zaga local cuando amenazaba con poner el partido cuesta arriba para los de Ramis. Fue de nuevo el aviso que los burgaleses necesitaron para dar un paso adelante en su juego y hacerlo más profundo al paso por el cuarto de hora de la reanudación.

Vinieron en los minutos siguientes tres intentos de ponerse por delante en el marcador. Lo probó primero Lizancos a centro del recién incorporado Brais Martínez, pero su remate se fue arriba. Estuvo mucho más cerca del gol a renglón seguido Fer Niño, pero su disparo se topó con el palo de la portería donostiarra cuando en el Plantío ya se cantaba el gol. Y cerró la trilogía un remate de cabeza de David González que se marchó fuera por poco.

Ramis refrescó a su equipo con las entradas de Mateo Mejía y Sergio González en un momento en el que el Burgos se estaba tomando un respiro, pero solo para volver a la carga con más fuerza. Entrado ya el cronómetro en el último cuarto de hora volvió a acelerar el paso para merodear con frecuencia el área visitante. Faltaba solo la ocasión de gol y llegó en la acción más inesperada.

En el minuto 80 un balón colgado al área lo rechazó la zaga realista sin ninguna circunstancia anómala en apariencia, pero desde la sala del VAR advirtieron al árbitro de campo Manuel Jesús Orellana Cid que Gorosabel había tocado el cuero con el brazo despegado del cuerpo. Se acercó el colegiado a verlo a la pantalla y decretó el correspondiente penalti. David González asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló en su ejecución con la pierna izquierda con un disparo al costado derecho de la portería

Hecho el trabajo en ataque, supo hacer también el Burgos el que defensivo para conservar la mínima renta hasta el pitido final, que se fue al sexto minuto del alargue. Actuaron con oficio los de Luis Miguel Ramis, que mantuvieron siempre el partido bajo control a través de la posesión y no hicieron concesiones a la Real Sociedad B. El 1-0 fue definitivo y tres puntos más se sumaron al casillero burgalés, que ha respondido a la racha de dos derrotas con dos victorias en cinco días que le sitúan de nuevo en la parte alta de la tabla.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 11

BURGOS CF - REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B, 1-0 Burgos CF: Ander Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel (Brais Martínez, 60’); Íñigo Córdoba (Appin, 60’), Morante (Mateo Mejía, 71’), Atienza, David González; Curro Sánchez (Sergio González, 74’) y Fer Niño (Mario, 86’).



Real Sociedad de Fútbol B: Aitor Fraga; Jon Garro (Dadie, 78’), Luken Beitia, Peru Rodríguez, Kita (Sydney, 85’); Lander Astiazarán (Dani Díaz, 85’), Mikel Rodríguez (Gorosabel, 71’), Carbonell, Jon Balda; Gorka Carrera y Mariezkurrena (Eceizabarrena, 71’).



GOL: 1-0 (84´): David González, de penalti.



ÁRBITRO: Manuel Jesús Orellana Cid (comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Florian Miguel, Morante, Aitor Córdoba y Grego Sierra; y a los visitantes Mariezkurrena, Mikel Rodríguez y Jon Garro.



CAMPO: El Plantío.