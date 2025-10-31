Ramis: "Vamos en el camino correcto para aspirar cada vez a algo más"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, cree que el cada vez se acerca más al equipo que quiere, un bloque en evolución constante. “Vamos en el camino correcto para aspirar cada vez a algo más. Hemos formado una plantilla junto con la dirección deportiva que se adapta a lo que queremos trabajar. Los jugadores entienden lo que queremos de ellos, tanto a nivel individual como colectivo", destaca Ramis.

En ese sentido, apunta, "tengo buenas sensaciones, aún sabiendo lo difícil que es la competición, porque veo que el equipo crece y va dando pasos hacia adelante, aunque todo va condicionado por los resultados. Tenemos que seguir trabajando hacia adelante, conscientes de que también encontraremos dificultades y deberemos saber reponernos”.

El próximo rival, el Leganés, es un conjunto complicado. "El Leganés es capaz de cambiar su estructura de un partido a otro e, incluso, durante los propios partidos. El equipo conoce como tiene que actuar en los distintos casos, pero la clave es que nuestros jugadores estén enchufados y den su mejor versión para que reluzca también ese trabajo colectivo", destaca.

Se trata de una plantilla muy competitiva y experimentada. "Ellos tienen jugadores con mucha madurez y con experiencia en Primera División. Son capaces de defender durante tramos largos, pero también tienen mucha calidad y velocidad en ataque", resalta.

Además, “creo que el Leganés va a ir a más. Van poco a poco, pero es el proceso natural bueno. Es mejor asentar los conceptos, aunque el proceso de crecimiento sea más lento, porque son pasos más firmes y seguros. En ese sentido, me identifico con esa forma de trabajar”.

Por ello, "como siempre, tendremos que equivocarnos muy poco y estar muy acertados si queremos sacar un buen resultado. Estamos preparados”. Sobre el Burgos CF, “Somos un equipo con una identidad marcada, pero somos capaces de variar nuestros comportamientos en dependencia de lo que nos pida el partido. Queremos ser un equipo polivalente y equilibrado y la plantilla que tenemos nos lo permite”.

El partido llega en una semana diferente, con el partido de Copa ante el Tordesillas, que se resolvió en la prórroga, lo que ha hecho que el plan de trabajo haya variado. "Esta semana hemos ido más al detalle en los entrenamientos y hemos reducido la carga para asegurar una correcta recuperación del partido de Copa del Rey", comenta.

Un partido de Copa en el que destacó Iván Martínez, que marcó el gol del triunfo de los blanquinegros. Un jugador sobre el que Ramis destaca que "hizo un partido muy serio el martes y ya contamos con él en pretemporada. Cuando consideremos oportuno, sabemos que estará preparado para ayudarnos. En el caso de Fermín ya viene siendo habitual con nosotros y teniendo participación. En general, sabemos que todos los jugadores del filial están preparados para ayudarnos cuando los necesitemos”.

En una semana de este tipo, "lo importante es que todos los jugadores han recuperado bien y no ha habido ningún contratiempo. El trabajo de base que tiene el equipo nos ha permitido gestionarlo así”. Para este choque, el técnico cuenta con todos los jugadores menos con Chapela.

Sobre el entorno, una vez que ha cumplido esta semana un año en el banquillo, Ramis destaca que “la afición nos ha acogido muy bien. Nosotros somos temperamentales y agradecidos. Cuando ves que la gente cree y confía en el mensaje que transmitimos, eso te incita a trabajar al máximo y las horas que hagan falta por el proyecto". A eso añade que "creemos mucho en nuestros jugadores y estamos en el entorno adecuado para pensar en el objetivo. Este primer año ha pasado rápido y tenemos que intentar vivir y aprovechar cada día disfrutando del proceso”.