Cantero: "El equipo sigue mostrando signos de crecimiento"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El portero del Burgos CF Ander Cantero solo piensa en el próximo rival, el Ceuta -sábado, a las 14.00 horas, en el Alfonso Murube-, aunque es consciente de que la derrota ante el Racing de Santander estuvo envuelta por la polémica. "Estamos ya enfocados en el Ceuta, aunque es cierto que no somos ajenos a lo que sucedió el domingo. Hubo polémicas, pero los jugadores somos suficientemente profesionales como para saber que el fútbol va más allá de eso", afirma.

Prefiere quedarse "con lo positivo, que es que sacamos el orgullo e hicimos muchas cosas bien pese al marcador y el resto de las situaciones que se dieron en el partido". No obstante, sobre la jugada del 0-2 del Racing tiene claro que no debió subir al marcador. "Vi ayer el vídeo del CTA. Es algo que nosotros lo tuvimos muy claro y no entendemos por qué entró el VAR. Creo que los árbitros se tendrían que respetar mucho más entre ellos, sobre todo al árbitro de campo, que es el que está junto los 22 jugadores viendo el partido in situ. Todos podemos fallar y los árbitros también tienen ese derecho. Son gente muy profesional y muy preparados y no creo que fallen a propósito. Hay que respetar más su interpretación", afirmó.

Señala que se les explican los protocolos del VAR, por lo que el otro día "no se cumplieron porque la acción no es revisable".

A pesar de la derrota, en el partido contra el Racing "se vieron cosas muy positivas. El equipo sigue mostrando signos de crecimiento y es con lo que hay que quedarse. La primera parte fue buena y, aunque en la segunda no estuvimos a gusto y no se jugó a lo que quisimos, mostramos una cara de orgullo y empuje con la que no nos rendimos hasta el final".

Ya pensando en el próximo rival, Cantero destaca que el Ceuta "tiene un bloque de jugadores veteranos en la categoría, lo que les ha permitido adaptarse rápido y competir los partidos desde el inicio de la temporada. Es un equipo muy completo, con muchos registros. Vamos a ir a un campo que, posiblemente, sea de los más difíciles de la categoría".

Esta campaña se encuentra más asentado en el equipo. "Me encuentro mucho más cómodo. Sí que es cierto que el año pasado hice muy buenos números, pero no me encontré todo lo cómodo que me hubiese gustado. Las sensaciones de este año son mejores". Sobre el equipo, "el trabajo de la semana es muy bueno y la competencia con mis compañeros me hace estar mejor preparado para competir los fines de semana. Salgo a disfrutar los partidos, pero también me mantengo consciente de la competencia que tengo y que tengo que dar mi mejor nivel para seguir formando parte del once titular".

Para un portero es "importante conocer sus propias características y en eso trabajo día a día, para potenciar mis virtudes y para mejorar mis defectos”.