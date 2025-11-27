Ramis: “Vamos a Ceuta con ganas de resarcirnos y llevarnos los tres puntos”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El polémico partido contra el Racing de Santander todavía colea y el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, que fue expulsado junto a su segundo, por protestar ante la actuación arbitral, considera que "la situación arbitral actual es preocupante. Demasiados errores en muchos partidos, no solo en los nuestros. Esto genera preocupación e incomodidad en todos los equipos".

En su opinión, contra el Racing "nos vemos afectados por tres decisiones, a mi juicio, claras: la de la expulsión a Pablo Ramón de la primera parte al derribar a Fer Niño, la del gol de Villalibre, en la que el jugador del Racing bracea, no cuerpea, con Grego y la del final del partido con Appin que, aunque estaba prácticamente acabado el partido, la acción es clara de roja".

Lamenta que el árbitro sea protagonista, ya que "a nosotros nos gustaría no tener que hablar de esto, pero es tan preocupante la situación que tenemos que ponerlo de manifiesto. Las del domingo son acciones muy determinantes en el partido, es la realidad". De hecho, añadió que "llevamos muchas semanas con bastantes errores y nos sentimos incómodos. No pasa nada por comentarlo. Tenemos que tener todos un punto de mejora importante”.

Sobre su expulsión, "siempre hemos mostrado nuestro desacuerdo con la norma que impone dos partidos de sanción a los entrenadores por una expulsión por protestas, salvo que sea una situación excepcional. Así lo pensamos en el Comité de Entrenadores".

Con respecto al acta, Ramis afirma que "no expresa la realidad, como ya comenté en la rueda de prensa post partido. La realidad es que yo le expreso al asistente su error al comentarle al árbitro que, en la acción que Florian recibe la tarjeta amarilla, es su segunda amarilla".

Por eso que el cuarto árbitro "le de al árbitro una información errónea de tal calibre en un partido tan intenso e importante como el del domingo, es una situación grave. Yo solo le comenté que no era la segunda amarilla, no protesté ninguna decisión arbitral, como así expresa el acta”.

De cara al partido contra el Ceuta, “es una pena no poder contar con los jugadores sancionados o lesionados, pero no nos preocupa porque confiamos al 100% en todos los jugadores y sabemos que, los que viajen, van a estar preparados para aportar al equipo lo que les pidamos”.

Espera que el partido contra el Racing sirva para motivar aún más a los jugadores. “Si el mal sabor de boca con respecto al partido del domingo sirve para que el equipo vaya más motivado a Ceuta, bienvenido sea. Nosotros nos lamentamos el mismo día del partido, pero rápidamente hemos cambiado el chip y estamos totalmente enfocados en el partido del sábado y con ganas de llevarnos la victoria”.

El Ceuta es "un equipo muy intenso y agresivo. Empiezan los partidos muy fuertes y han conseguido adelantarse en los primeros minutos en varias ocasiones esta temporada. Va a ser un rival muy difícil ante el que tendremos que estar muy preparados y enfocados para conseguir sacar tres puntos de este viaje”.

Avisa que “los números dicen que, cuando se adelantan ellos en su estadio, casi siempre ganan y que, cuando se les adelanta el equipo rival, pierden. Veremos qué sucede, pero ojalá se de lo segundo y ganemos. Conocemos a varios de sus jugadores e, incluso, hemos trabajado con varios. Sabemos que están muy bien preparados y que tendremos que dar nuestra mejor versión para ganar”.

Sobre su ausencia en el banquillo, Ramis destaca que "aparte de José Gil y de mí, están otros tres técnicos como son Iván Madroño, Miguel Ángel Fernández y Fran Sanz. Todos ellos conocen el trabajo que hacemos durante la semana de primera mano, si bien es cierto que Fran está más focalizado en la preparación de los porteros, pero no va a haber ningún problema el sábado en el banquillo".