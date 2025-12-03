Ramis quiere avanzar en la Copa pero es "la liga la que nos da estabilidad a largo plazo"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF no desdeña la Copa del Rey pero su principal objetivo es la liga. Así lo ha expresado el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, durante la jornada previa al partido de la competición del KO que enfrenta, a domicilio, a los blanquinegros con el Zaragoza, a las 21.00 horas.

Ramis señala que “ojalá podamos pasar de ronda, porque nos permitiría seguir compitiendo por nuevos objetivos. Firmo ahora mismo tener un fin de año con mayor carga de partidos si eso conlleva pasar de ronda. Aunque tenemos que seguir pensando en la liga, que es lo que nos da estabilidad a largo plazo”.

Delante tendrán un rival que "se ha desbloqueado. Son un buen equipo, pero no les salían las cosas y veían todo del revés. Con el nuevo entrenador han ganado en energía, confianza y orden. Ahora mismo, están en un buen momento y con una buena inercia, pese a seguir en la última posición".

En este sentido, afirma que "es otra sensación distinta después de tres victorias seguidas. Nosotros también estamos en un buen momento. Tenemos que aprovechar nuestra posición en la clasificación y no pensar que es algo excepcional, tenemos que asentarnos en esas posiciones”.+

A Ramis le preocupa el cansancio de los jugadores tras el partido en Ceuta, con un largo viaje. “Venimos de un viaje importante, de los que causan mucho desgaste. Mañana viajaremos directos a Zaragoza para jugar y volveremos en el mismo día, lo que aumentará el cansancio. Tenemos que medir al máximo las cargas", destaca.

Por eso, añade, "digo siempre que el equipo lo forman 23 y no 11, aunque en el caso de la Copa del Rey son 22, algo que es inexplicable. Tenemos también la limitación de fichas del filial, por lo que debemos controlar bien cuántos jugadores tenemos en campo con ficha B a la vez".

Todo esto hace que sea "un partido complejo en cuanto a gestión, pero, si pasamos, podremos jugar en nuestro campo, lo que supone un beneficio económico importante para el club”. Aunque se trate de un partido en el que puedan tener protagonismo jugadores con menos minutos, el entrenador del Burgos CF matiza que "somos una plantilla que no diferencia entre jugadores según si tienen más o menos minutos. Consideramos importantes a todos y cada uno de ellos. En el fútbol profesional hay que estar lo más preparado posible en todo momento porque a todos les llega su oportunidad por unas o por otras".

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, Ramis señala que Chapela "está ya haciendo trabajo de readaptación, en la última etapa antes de volver con el grupo, algo que esperamos seguramente para la semana que viene. A Sergio González le queda un poquito más, pero tampoco mucho, ya que su lesión no es grave". El resto "salvo por las típicas molestias de cada semana, aunque habiendo partido mañana, tenemos que extremar las precauciones”.