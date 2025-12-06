El Burgos CF busca alcanzar los 28 puntos ante el Albacete

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con la moral reforzada tras superar la eliminatoria en Zaragoza en la Copa del Rey, el Burgos CF se prepara para recibir este lunes al Albacete Balompié en una jornada que ofrece una nueva oportunidad de apuntalar el crecimiento del equipo en la temporada y sumar tres puntos que serían muy valiosos después de los últimos resultados en Liga. A mayores, este partido en El Plantío será también una oportunidad para regalarle una victoria a la afición, cuya implicación fue, una vez más, subrayada por Luis Miguel Ramis.

El entrenador del conjunto blanquinegro reconoció que «ganar siempre es una buena noticia» y más cuando toda la plantilla estaba deseando pasar de ronda en la Copa, por lo que se mostró convencido de que «la victoria nos va a dar un plus en lo anímico de cara a afrontar el siguiente partido».

Falta hará para volver a convertir al estadio municipal burgalés en el fortín que siempre fue, aportando puntos a los que se sume el premio de la buena racha del Burgos fuera de casa. Por eso, Ramis pone el foco en la fortaleza del equipo en casa. Asegura que, aunque se sienten cómodos fuera y han conseguido muchos puntos, pero subreaya que en El Plantío son más fuertes y atribuye parte de esa diferencia a que «aquí tenemos la ayuda de mucha gente que nos empuja desde la grada».

El técnico reconoce que el equipo tiene muchas ganas de volver a casa, a su estadio, y lograr una victoria que los colocaría con 28 puntos, una cifra que calificó como «muy buena a estas alturas de la temporada».

«Ganar siempre es una buena noticia. Todos queremos pasar de ronda en copa y la victoria nos va a dar un plus en lo anímico»

Luis Miguel Ramis., entrenador del Burgos CF

El rival de este lunes (16:15h) será un Albacete del que no escatimó elogios, aunque también apuntó sus debilidades. En su análisis destaca que también sufre en su propia área y necesita ganar en equilibrio defensivo. «Es un equipo que está en dinámica de ir a más», añadió.

Con todo, lo considera «un gran equipo con buenos jugadores, desequilibrantes y con experiencia», con una buena capacidad ofensiva y efextividad como atestiguan «sus números», pero insistió en que el Burgos debe ceñirse a su forma de ser y poner sobre el campo las herramientas que precisa para llevar el partido a su terreno.

«Aquí tenemos la ayuda de mucha gente que nos empuja desde la grada. En casa somos más fuertes y eso queremos hacerlo valer» Luis Miguel Ramis., entrenador del Burgos CF

En cuanto al estado físico de su plantilla, Ramis confirmó que Sergio González y Chapela seguirán fuera, aunque adelantó que este último «entrará poco a poco en dinámica de grupo la semana que viene». El resto del equipo, aseguró, se encuentra con alguna carga habitual, pero nada fuera de lo común.

También valoró la aportación de quienes han aprovechado minutos en los últimos partidos y, aúnque reiteró que no le gusta distinguir entre titulares y suplentes y remarcó que hay jugadores menos habituales que aprovecharon su oportunidad y demostraron ser competencia fuerte para sus compañeros de posición.

«Es un jugador que, más allá del gol, siempre quiere aportar y ayudar al equipo. No juegue, o juegue 10, 20 o 15 minutos»

Luis Miguel Ramis., entrenador del Burgos CF

Esa visión de grupo se extiende también al trabajo con el filial. Ramis explicó que los jugadores jóvenes ayudan mucho en el día a día, y que el staff técnico los ponen a prueba junto con la primera plantilla en cada entrenamiento para ver cómo se adaptan al ritmo del fútbol profesional. «Hasta ahora, se ha demostrado que varios de ellos nos han ayudado y les tenemos ya en dinámica de primer equipo porque nos aportan mucho», indicó, como ejemplo del buen trabajo que se está realizando en el fútbol base del club.

Mario y el compromiso

Entre los nombres propios, el de Mario González brilla esta semanay no sólo por el gol que marcó en la prórroga de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Zaragozar abriendo la puesta al pase a la siguiente fase.

Ramis, que conoce bien al de Villarcayo de su etapa en Tenerife, valoró su implicación y ética de trabajo y subrayó su aportación por su actitud y compromiso. Además, enfatizó que jugar en el club de su ciudad supone un extra para el delatero burgalés y resaltó que «más allá del gol, siempre quiere aportar y ayudar al equipo de cualquier manera: juegue, no juegue, juegue 10, 20 o 15 minutos, siempre tiene una gran actitud».

Para el técnico, Mario es un ejemplo de cómo, a través del trabajo diario y de aprovechar oportunidades, se puede ganar protagonismo. Además, expresó su satisfacción con el rendimiento de Fer y Mateo, destacando que «los tres tienen una gran actitud, un alto nivel competitivo y eso beneficia al equipo», como demuestran los goles y el trabajo que cada uno ha aportado.

«Los clubes deben pensar más a medio y largo plazo» Luis Miguel Ramis., entrenador del Burgos CF

En un contexto donde los cambios en los banquillos se han vuelto rutina, Ramis pidió una reflexión sobre la falta de estabilidad en los proyectos y lamentó que cada vez haya más despidos y, sobre todo, que se conceda menos margen de error y corrección. Defiende el entrenador tarraconense que los clubes deben pensar más a medio y largo plazo, establecer las bases de un proyecto y elegir entrenadores alineados con esa idea. En su opinión, «dar tumbos y cambiar cada dos por tres de entrenador no aporta estabilidad al proyecto». En el caso del Burgos, aseguró sentirse respaldado por la propiedad y afirmó que siguen en el cargo porque están cómodos y sienten que creen en su trabajo.

Por último, con la mirada ya puesta en el sorteo de la siguiente ronda de Copa del Rey, el técnico mostró ambición y deseo de ofrecer un buen espectáculo en El Plantío y no dejó de expresar el deseo del club en todos sus estamentos de jugar en casa ante un buen rival de Primera División, para que la afición burgalesa pueda disfrutar.