El Burgos CF encaja su tercera derrota consecutiva tras caer 0-1 ante el Albacete

El Correo de Burgos

El Burgos CF sigue con su crisis de resultados tras perder en casa ante el Albacete por 0-1, lo que le llevó a encajar su tercera derrota consecutiva en la liga. Los manchegos supieron aprovechar una de sus pocas ocasiones de gol para llevarse la victoria en el tramo final del partido con un gol de Jefté Betancor ante un equipo burgalés que tuvo las mejores oportunidades, pero que no supo materializar.

Pese a la derrota, el conjunto blanquinegro se mantiene en puestos de play off, en sexta posición con 25 puntos, los mismos que el Ceuta y peligrosamente de la poblada zona media de la clasificación.

El técnico local, Luis Miguel Ramis, jugó con su habitual planteamiento táctico de 4-4-2, con Cantero defendiendo la portería. Una línea de cuatro defensas, formada por el lateral derecho, Lizancos, mientras que Grego Sierra y Aitor Córdoba ocuparon el eje de la defensa central, con Florian incrustado en el carril izquierdo. La línea medular la conformaron Morante y Atienza, que llevaron la batuta en el centro del campo, quedando las bandas para David, por la derecha, y Appin, que jugó por el costado izquierdo.

La punta de ataque estuvo compuesta por Mario González y Curro Sánchez. Por su parte, el preparador visitante, Alberto González, empleó un planteamiento táctico bastante defensivo con un 5-4-1. La portería la ocupó Mariño. Cinco jugadores ocuparon la defensa con Aguado, jugando en el carril derecho y Jonathan, por el lateral izquierdo, quedando un eje de tres defensas centrales, con Vallejo, Pepe Sánchez y Neva. La manija en el centro del campo la llevaron Riki y Pacheco, quedando Morcillo por banda derecha y Valverde, por el flanco izquierdo. Escriche quedó como único referente en ataque.

La primera parte arrancó con mucha igualdad, con dos equipos peleando por hacerse con la posesión del balón, aunque eran los locales los que jugaron más en terreno contrario. Pero se toparon con una auténtica muralla defensiva de los manchegos, que dificultaron la circulación de balón de los burgaleses. Tanto Morante como Atienza tuvieron problemas para hilvanar jugadas en la zona de creación ante la presión arriba del conjunto albaceteño.

Los blanquinegros tuvieron problemas para generar peligro. El balón no se movió con la suficiente rapidez para intentar desbordar el cerrojo defensivo del Albacete, que estaba a la espera de sorprender a su rival en una rápida contra. Las únicas llegadas con peligro vinieron de lanzamientos lejanos como la que tuvo Morante a los 13 minutos en un latigazo desde fuera del área que se marchó por encima del larguero. Era la única forma de intentar sorprender a un equipo manchego muy bien plantado, aunque tuvo pocos recursos ofensivos.

La ocasión más clara del partido llegó para los de Ramis con acento burgalés protagonizada a los 24 minutos en una galopada por la parte derecha del David, una de las pocas veces que consiguió deshacerse del marcaje de Jonathan Gómez, y su centro medido al área lo remató Mario González de cabeza por encima del travesaño. El conjunto blanquinegro con el paso de los minutos pareció encontrar más huecos y volvió a crear peligro, esta vez por la izquierda en un balón colgado al área por Appin, y Curro Sánchez peinó de cabeza el esférico, obligando a Mariño a despejar de puños a córner a los 28 minutos.

Poco después, el Albacete se aproximó por vez primera con peligro al las inmediaciones de la portería defendida por Cantero en una falta botada por Pacheco y Morcillo remató por encima del larguero. La última oportunidad de gol la tuvieron los burgaleses en el tramo final de la primera parte en un nuevo disparo de Morante desde la frontal del área que se fue alto.

Al descanso se llegó con empate sin goles, con pocas ocasiones de gol, pero con un Burgos que tuvo más intención de ir a por los tres puntos. En el intermedio se le hizo un pequeño homenaje a Fer Niño por cumplir 100 partidos con la camiseta blanquinegra. Precisamente, el delantero homenajeado entró en el inicio de la segunda parte por Appin, mientras que Íñigo Córdoba también entró en lugar de Mario González, buscando una mayor mordiente ofensiva

Los primeros compases de la reanudación fueron de dominio territorial de Burgos, que apretó en ataque y los cambios parecieron ser un revulsivo. Curro Sánchez casi inauguró el marcador en el arranque el segundo tiempo con un disparo que se marchó rozando el poste. La ocasión más clara la tuvo el equipo burgalés a los 57 minutos en una jugada que inició Curro Sánchez por la derecha, asistió a Lizancos, que le dobló en el ataque y el centro pasado del lateral derecho lo cazó Íñigo Córdoba, pero su remate a bocajarro lo desvió en una gran estirada Mariño.

Los locales dispusieron de otra buena oportunidad a los 68 minutos en un buen cabezazo de Fer Niño que se marchó fuera por poco. Los albaceteños estiraron más sus líneas en el tramo final del partido ante el desgaste físico de los locales. Los manchegos pudieron marcar en el 81 en un saque de esquina botado por Lazo y el central Pepe Sánchez remató de cabeza por encima del travesaño.

El Albacete le roba la cartera al Burgos en el 82'

Un minuto más tarde llegó el 0-1 en otro saque de esquina, que remató de nuevo de cabeza Pepe Sánchez, el balón quedó suelto dentro del área y Jefté Betancor empujó el balón a la red. El 0-1 fue un mazazo para un Burgos que llevó el peso del partido y que después forzó para buscar el empate. Íñigo Córdoba tuvo su oportunidad en el minuto 89 en un disparo que se marchó rozando el larguero. Al final, los burgaleses se llevaron una amarga derrota, la tercera consecutiva en la liga.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 17

BURGOS CF - ALBACETE BALOMPIÉ, 0-1 Burgos CF: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Morante (Mollejo, 84´), Atienza, David (Fermín, 63´), Appin (Fer Niño, 46´); Mario González (Íñigo Córdoba, 46´) y Curro Sánchez (Mateo Mejía, 73´).



Albacete Balompié: Mariño; Aguado (Fran Gámez, 78´), Vallejo, Pepe Sánchez, Neva, Jonathan Gómez (Javi Moreno, 87´); Riki, Pacheco, Morcillo (Lazo, 68´), Valverde (Agus Medina, 78´); Escriche (Jefté Betancor, 68´).



GOLES: 0-1 (82´) Jefté Betancor.



ÁRBITRO: Gorka Etayo Herrera (Colegio vasco). Tarjetas amarillas a los locales Florian, Lizancos y Fermín, y al visitante Jonathan Gómez.



CAMPO: Municipal El Plantío.