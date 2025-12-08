Ramis: “He visto al equipo cansado, no hemos tenido energía para dominar el partido”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF encajó su tercera derrota consecutiva en la liga tras perder por 0-1 ante el Albacete en El Plantío, un tropiezo que el entrenador local, Luis Miguel Ramis atribuyó a la falta de energía de su equipo al que vio "cansado" e incapaz de cambiar "el ritmo" para "intentar dominar el partido".

Ramis valoró el partido como "competido" y "relativamente igualado", porque el Albacete tampoco fue capaz en la mayor parte del encuentro de generar "muchos problemas". Sin embargo, reconoció que "ciertamente no hemos merecido irnos a la victoria" ni tampoco al empate "por lo visto en el partido, por lo propuesto por unos y por otros". "Pero centrándonos en lo nuestro", analizó, "no hemos estado fluidos, no hemos estado bien, no hemos tenido energía, he visto al equipo cansado”.

El técnico reconoció que el equipo fue incapaz de ejecutar el plan previsto que pasaba por "formar una línea de tres más dos, con cuatro jugadores por dentro... y luego no hemos tenido energía para romper a la espalda para poder circular con más velocidad". Aclaró que el Burgos normalmente "en ritmo de circulación de balón andamos bien" y sin embargo, en en encuentro de este lunes "no lo hemos tenido”.

A esa falta de dinamismo se sumó además el mal estado del terreno de juego, aunque evitó presentarlo como excusa porque este hándicap es "para los dos" equipos, pero admitió que "el balón no corría con fluidez", a lo que se agrega que los blanquinegros estuvieron "muy imprecisos" por lo que sobre el césped de El Plantío "no hemos visto el equipo que esperábamos”, pese a que, reiteró, "el rival no nos ha pasado por encima ni ha generado mucho más que nosotros".

El técnico reconoció también que al equipo le cuesta jugar en el estadio municipal burgalés con la misma fluidez que fuera. “Estamos sintiéndonos futbolísticamente más cómodos fuera de casa, esa es la realidad. Estamos desarrollando con más soltura lo que queremos hacer fuera de casa y aquí nos está bloqueando un poco más. Hoy no me ha gustado el partido, no me ha gustado el equipo. No hemos sabido encontrar lo que habíamos trabajado y habíamos visto en el plan de partido durante la semana”, lamentó.

Sobre la tendencia de esta jornada, en la que la mayoría de victorias se dieron a domicilio, Ramis considera que es anecdótica y reiteró que, aunque "son casualidades", sí hay que remarcar que "cuesta mucho ganar los partidos en cualquier circunstancia”.

Respecto a los cambios en el once inicial, explicó que Fer Niño arrastra problemas físicos en el pubis y "está jugando con bastante dolor" y explicó que a Kevin Appin lo vio "cansado" e "impreciso". "Lo he visto por momentos hasta cabizbajo", comentó enfatizando que en este partido se necesitaba "juego interior".

En cuanto al próximo sorteo de la Copa del Rey, el entrenador aseguró que no tiene preferencias. “No lo he pensado sinceramente. Hay grandes equipos, todos son de primera división. Intentaremos en la medida de lo posible preparar el partido lo mejor que podamos y que lo podamos disfrutar todos, la afición, nosotros, y sobre todo que no nos penalice a nosotros en el aspecto físico o de molestias”, valoró.