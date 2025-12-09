El Burgos CF se medirá al Getafe en la Copa del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF ya conoce al que será su próximo rival en la tercera ronda de la Copa del Rey. El Getafe, de Primera División, será el equipo al que se enfrenten los de Luis Miguel Ramis. Será a partido único, en el El Plantío, que se jugará entre los días 16, 17 y 18 de diciembre.

El conjunto blanquinegro sabía que le iba a tocar un Primera, excepto el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, aún fuera el bombo, ya que jugarán la Supercopa de España en enero.

Los de Ramis tendrán enfrente a un rival duro, que llega a esta eliminatoria después de ganar al Navalcarnero con un ajustado 2-3. Por si parte, el equipo blanquinegro llega a este partido tras eliminar al Zaragoza.