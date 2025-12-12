Ramis: "Tenemos que mejorar en ataque"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, volverá a sentarse en el banquillo, tras cumplir los dos partidos de sanción, ante el Almería, equipo al que los blanquinegros visitan este domingo, a partir de las 18.30 horas.

El equipo burgalés llega al choque con tres derrotas consecutivas, lo que, según el criterio del técnico tarraconense, en su caso pone de relieve la igualdad de una competición en la que los partidos se deciden en una jugada. “La igualdad que hay en la categoría hace que los pequeños detalles determinen si ganas o pierdes un partido. Hemos perdido los últimos partidos en detalles", asegura.

Por ello, añade, "tenemos que cuidarlos un poco más. Sí que es cierto que en Ceuta y contra el Albacete no estuvimos bien, pero el mensaje que le hemos mandado a la plantilla esta semana es de optimismo. Estamos en un buen puesto en la clasificación, aunque podría ser mejorable, y tenemos ganas de enderezar esta racha de resultados en Almería. Tenemos mucha ilusión por volver a ser el equipo que hemos demostrado ser en el arranque de la temporada”.

Sobre su regreso a pie de campo, admite que no se vive, ni se influye igual, cuando el partido se dirige desde la grada. “Tengo ganas de volver a vivir un partido desde el banquillo. Nos tocó vivirlo desde fuera, pero afortunadamente ya se ha acabado esta situación”, apunta.

No obstante, señala que el equipo no estuvo bien ante el Albacete, al que vio cansado. “Contra el Albacete vi al equipo menos activo y decidido. El partido se definió por un detalle, pero sentimos que no estuvimos a nuestro nivel. Empezamos el partido con demasiadas dudas, pero son cosas que pueden pasar. Este grupo es humano y tiene derecho a pasar momentos un poco peores".

En cuanto a la racha negativa del Burgos CF, el técnico afirma que “las derrotas tienen efecto negativo en el equipo, igual que las victorias a la inversa, pero no nos preocupa. Para eso estamos nosotros, para transmitir tranquilidad al equipo y seguir insistiendo en fortalecer nuestros puntos fuertes y mejorar los aspectos en los que nos falta un poquito".

Lanza un mensaje de calma, ya que "hay que llevarlo con tranquilidad y con cabeza fría, confiando en el trabajo diario porque es la manera de que vuelvan los resultados positivos”.

Sí es cierto que el equipo debe dar un paso adelante de cara al área rival. “Tenemos que crecer en la faceta ofensiva. No somos un equipo que te vaya a someter con balón, pero tenemos que mejorar en ataque", afirma.

Asegura que "está bien que seamos un equipo estructurado y con mucho rigor defensivo, pero tenemos que ser más incisivos y ser capaces de hacerle más daño a nuestro rival. Lo trabajamos en profundidad durante la semana y estoy seguro de que vamos a mejorar”.

Sobre el próximo partido, Ramis avisa que “jugamos contra un rival con un nivel ofensivo altísimo. Va a ser un gran reto, pero vamos con toda la confianza, con toda la fe y con las cosas claras para ganar y salir del bache”.

El Almería, destaca, "es un equipo más equilibrado que en otras temporadas. Esa estabilidad se está reflejando en los resultados. Son un equipo que ha progresado mucho a nivel colectivo, pero que tiene una calidad inmensa en sus jugadores de ataque. Si sumas todo, resulta en uno de los mejores equipos de la categoría que aspira a todo”.

A pesar de eso, tiene claro que "tenemos un gran grupo y no me preocupa esta racha porque el trabajo que venimos realizando me dice que hacemos muchas cosas bien para volver a ganar”.

Sobre el estado de la plantilla, Ramis indica que “Sergio sigue con su proceso de readaptación. No le queda mucho para unirse al grupo, pero no dispondremos de él hasta después del parón". En el caso de Chapela "está ya haciendo trabajo parcial con el grupo y decidiremos entre hoy y mañana si viaja. Fer Niño igual. Valoraremos si viaja en estos dos días, aunque se encuentra mejor. El resto están todos bien”.