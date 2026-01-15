El Burgos se despide de la Copa tras un 0-2 que no refleja su esfuerzo

Los errores castigan al Burgos y el Valencia se lleva la eliminatoria.Oscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

El Valencia no cometió errores y aprovechó los del Burgos CF para marcar dos goles, uno en el inicio de cada parte, que le permitieron pasar de ronda. Los burgaleses se repusieron tras el 0-1 y merecieron más en una primera mitad en la que dominaron y tuvieron ocasiones, pero les faltó acierto en su último remate. Después, tras el 0-2, se hundieron los locales durante algunos minutos, aunque a partir del minuto 70 volvían a volcarse sobre la meta contraria, generando de nuevo ocasiones claras que no supieron aprovechar. El Valencia, por su parte, no cometió errores en defensa y, aunque hizo poco más, supo aprovechar sus ocasiones en dos chispazos.

El partido comenzaba con el Valencia tocando y tocando, llevando la batuta del juego ante un Burgos muy cauto, agazapado atrás, pero que no daba opciones de avanzar al rival. La intensidad era máxima y los de Ramis no tardaban en salir de su área y protagonizar las primeras llegadas la área contraria, primero en un centro de Brais y en el minuto 6 en una doble ocasión de Mollejo que rechazaba el portero visitante en primera instancia y se iba fuera en el segundo intento.

Apretaban los locales, que se hacían dueños del balón y le metían mucha intensidad al encuentro ante un Valencia insulso que apenas hacía nada. Sin embargo, despertaba el Valencia, que en su primera llegada al área contraria conseguía provocar un córner (muy protestado por los jugadores locales), que botaba Almeida de manera magistral al punto de penalti donde Rubo Iranzo remataba de cabeza adelantando a los suyos en el marcador. Era el minuto 10 de partido y el Valencia, con muy poco, asestaba un duro golpe al Burgos.

Acusaba el golpe el equipo de Luis Miguel Ramis, que se mostraba ahora mucho mas timorato ante un Valencia crecido que controlaba ahora el centro del campo y trataba de aprovechar esos minutos lanzándose al ataque en busca del segundo. Tratataba de rehacerse el Burgos, que sin embargo no conseguía completar con éxito dos llegadas al área contraria.

Aunque la tuvo en el minuto 17, en un balón largo con centro raso de Mejía que conseguía sacar in extremis Rubo. Apostaban los locales por jugar en largo y conseguían así volver a meter balones al área contraria en un terreno de juego completamente encharcado. Dominaban de nuevo los de Ramis, aunque no conseguían culminar sus ataques en un partido que se calentaba por momentos por las decisiones del colegiado, que no señalaba nada a favor de los burgaleses.

Insistían los locales, que pudieron igualar el marcador en una jugada entre Mollejo y Mejía que remataba este último cruzado, de cabeza, fuera por muy poco (minuto 27). Protagonizaban un nuevo intento Mollejo y Mejía en el 30 y ya en el 33, Tàrrega impedía que Fermín recibiese el centro de Mollejo después de una buena jugada de combinación. No cambió la dinámica del partido en la recta final de la primera mitad, con el Burgos saliendo bien desde atrás ante un Valencia sin ideas, pero sin conseguir ver puerta.

Se repetía el guion en el inicio de la segunda mitad, con un Burgos que controla el centro del campo y busca la portería contraria pero que encaja un gol en los primeros compases, en un centro en el que se duerme Aitor Córdoba y permite rematar a Sadiq, que hace el 0-2 cuando se cumplía el minuto 50.

Habían salido muy intensos los dos equipos buscando la portería contraria, pero los de Ramis fallaron sus dos ocasiones y el Valencia volvió a aprovechar un error de su rival para dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada.

Acusó el golpe el Burgos, aunque poco a poco se rehacían los de Ramis, que volvió a hacerse con el balón y a generar ocasiones de peligro ante un rival que no quería jugar ya a nada.

La tuvo, muy clara, Atienza en el 59 tras un centro de Lizancos, pero envió fuera. Pudo llegar el gol también en el 64, pero Lizancos no llegaba al centro de Appin y Fermín tampoco encontraba los tres palos poco después, estorbado por la zaga visitante.

El balón era de los locales, pero el Valencia seguía bien plantado, sin cometer errores y viendo cómo el rival, agotado, iba perdiendo fuelle por momentos.

Aún así, en el 70 estuvo providencial Comert para evitar el gol del Burgos, que pudo llegar también en el 72, en un centro de Mollejo que Appin estrellaba en el larguero. Sigue intentándolo el Burgos, pero sigue fallando ocasiones, como otra de Mollejo en el 76. Volvía a tenerla el equipo local en botas de Appin en el 79, pero la desbarataba el portero del Valencia. Comert vuelve a salvar a los suyos en el 85. Tampoco Iñígo Córdoba aprovechaba su ocasión en el 87 y Mario en el 94 envió fuera por milímetros.

COPA DEL REY . OCTAVOS DE FINAL

BURGOS CF - VALENCIA CF, 0-2 Burgos CF: Jesús, Buñuel (Álex Lizancos, 46´), Aitor Córdoba, Saúl del Cerro, Brais; Sergio G. (Miguel Atienza, 46´), Marcelo Expósito, David González (Kevin Appin, 61´), Fermín (Mario González, 80´); Mateo Mejía (Íñigo Córdoba, 61´), Víctor Mollejo.



Valencia CF: Dimitrievski; Rubo Iranzo (Foulquier, 82´), Tàrrega (Copete, 46´), Cömert, Jesús Vázquez; Javi Guerra, Santamaría, Ramazani, Almeida (Luis Rioja, 63´), Diego López (Danjuma, 74´); Sadiq (Hugo Duro, 63´).



GOLES: 0-1 (10´) Rubo Iranzo. 0-2 (50´) Sadiq.





ÁRBITRO: José Luis Munuera Montero (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Aitor Córdoba, Mollejo; Diego López, Rubo Iranzo.



CAMPO: El Plantío. 9.405 espectadores.