Ramis quiere amarrar los 35 puntos

El Burgos CF completa una semana de máxima exigencia en El Plantío con el partido de este domingo (18:30h) ante la SD Huesca todavía con la mirada puesta en la zona alta de la clasificación, pero con el objetivo principal de cerrar la primera vuelta con 35 puntos en su casillero, una cifra que el entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, considera como muy valiosa para sostener la ambición competitiva del equipo.

El encuentro llega apenas tres días después del esfuerzo realizado en la eliminatoria copera frente al Valencia en la que el Burgos CF quedó eliminado, pero cabe recordar que en la jornada precedente se logró a la victoria ante el Eibar en liga.

Ramis explicó en su análisis previo al partido contra la SD Huesca que, en lo físico, la plantilla llega a esta jornada 22 en buenas condiciones. «En principio están todos bien, salvo las típicas molestias o golpes posteriores a un partido tan exigente como el del jueves». Reconoció además que el grupo se había marcado un reto claro al inicio de la semana, con tres partidos consecutivos en El Plantío, que quedó incompleto ya que «nos propusimos dar tres pasos importantes en estos tres partidos en casa. Conseguimos la victoria ante la SD Eibar el pasado fin de semana y dimos todo por pasar de ronda ante el Valencia CF en Copa, pero no hemos podido».

No obstante, el técnico tarraconense se mostró «muy contento con el partido que hizo el equipo pese al resultado» y se marcó el objetivo de «cerrar esta semana con otra victoria en liga este domingo y, así, empezar la segunda vuelta con 35 puntos, que sería una marca considerable de cara a afrontar el resto del campeonato y luchar por grandes objetivos».

Consciente de las dificultades que atraviesa el rival, el técnico del Burgos advierte que el Huesca será un equipo peligroso por necesidad. «Todos tenemos nuestra respectiva exigencia, pero es cierto que la SD Huesca no atraviesa un momento fácil y en esta etapa de la temporada empiezan a entrar los nervios», analizó, en la convicción, además, de que «ellos buscarán salir de las posiciones de descenso, mientras que nosotros buscaremos seguir mirando hacia arriba». Ramis ve al rival como «un equipo completo, con recursos», por lo que pronostica que «no va a ser fácil llevarnos los tres puntos».

En ese sentido el mensaje de Ramis para sus jugadores se centra en la lectura táctica y la gestión emocional del partido e insiste en que no deben precipitarse ni entrar en un intercambio de golpes. «En este partido vamos a tener que ser muy equilibrados. Tendremos que no cometer errores, ser solidarios, no proponer un partido de ida y vuelta… En general, leer bien todas las situaciones de partido», recalcó.

Sobre la posibilidad de movimientos en la plantilla durante este mercado de invierno, el técnico reconoció que deben estar listos para cualquier escenario y en concreto para «la posibilidad de que salga algún jugador». Aunque, en ese sentido, el entrenador del Burgos CF saca la lectura positiva de que «si otros clubes importantes se fijan en nuestros jugadores, significa que estamos haciendo que los jugadores rindan bien». Con todo, Ramis admitió que no quiere «perder el equilibrio que tiene esta plantilla línea por línea, pero debemos estar preparados para lo que pase».

Preguntado por su papel en la toma de decisiones individuales de los jugadores, especialmente de los más veteranos, fue prudente y respetuoso. «Hay distintos tipos de jugadores. A los más experimentados, no me siento con capacidad de aconsejarles qué tienen que hacer en su futuro. Si me viene un jugador joven pidiéndome consejo, intentaré darles mi opinión para ayudarles, pero en perfiles de jugadores con experiencia y trayectoria, no me corresponde a mí aconsejar a nadie. Sería una pena perder un perfil de este tipo, pero son decisiones propias de cada jugador».