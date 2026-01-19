Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Satisfacción tras una nueva victoria en El Plantío que refuerza el momento del Burgos CF. El equipo cierra una semana exigente con tres partidos en ocho días y se mantiene en la zona alta ya con los 35 puntos en el casillero que en entrenador blanquinegro, Luis Miguel Ramis, quería amarrar tras el partido de casa. El secreto de este buen momento del Burgos CF radica, a juicio de su entrenador en que «ha ganado mucho en situaciones con balón», al que ve «mucho más atrevido, más vertical y trabaja los partidos».

La acción decisiva la firmó Fer Niño y Ramis le dedicó una valoración directa, sin rodeos. «Es un gol fantástico», afirmó, antes de describir el perfil del delantero. «Ya sabemos lo que es nuestro delantero, tiene mucha calidad y, en cuanto tiene espacio, facilidad para definir». Para el técnico, su impacto es evidente en los metros finales. «Cada vez que amenaza cerca del área es un jugador definitivo», remató.

Fer Niño tras marcar el gol de la victoria ante la SD Huesca.TOMAS ALONSO

El entrenador también se detuvo en el momento clasificatorio, enfatizando el valor que concede al trabajo del grupo y aplaudió que «estar a estas alturas con 35 puntos es sobresaliente para la plantilla», aseguró, con la idea de sostener la dinámica a través del esfuerzo. Ramis destacó que el vestuario quiere seguir en esa zona y que la competencia interna es un factor a favor. «Somos un equipo de 25 jugadores que han demostrado que pueden tener minutos», explicó, y defendió que «esa competencia es muy sana» porque permite que cualquier jugador responda cuando le toca entrar.

En el análisis del partido, Ramis valoró que el dominio del Burgos se mantuvo en ambas mitades, aunque matizó que el descanso siempre exige activar al grupo de cara al final de partido y también valoró la capacidad del equipo para circular con intención pese a las dificultades. «Hemos tenido circulaciones rápidas, aunque con el estado del campo era complicado», señaló, subrayando que el Burgos gestionó bien las posesiones y progresó por fuera.

Ramis destacó además el papel de los mediocentros en el desarrollo ofensivo. «Han tenido mucha participación conectando con los intermedios, con David, con Curro y con Fer cuando venía», explicó, convencido de que el control del encuentro fue una constante. El tramo final, sin embargo, se volvió más delicado por la expulsión. «El partido se complica con la expulsión y el campo estaba difícil, por lo que en cualquier segunda acción podría haber venido un empate», admitió, aunque dejó claro su punto de vista. «Creo que no hubiera sido justo», concluyó, destacando el nivel físico del grupo cuando afirmó que «el equipo hace unos esfuerzos maravillosos».

El gran protagonista del encuentro en las filas blanquinegras fue Fer Niño y no sólo porque su expulsón obligó al equipo a reajustarse en un momento en el que necesitaba todos los efectivos para amarrar la victoria. El entrenador reveló que el movimiento ya estaba diseñado, porque «teníamos preparado el cambio de Matos por él porque nos iba a dar energía junto con Kevin en esos últimos minutos». La roja llegó antes de que pudiera ejecutarse el relevo y dejó al delantero fuera del siguiente partido. «La lástima es que Fer sigue con cuatro amarillas porque estaba apercibido y no podremos contar con él», lamentó, aunque también encontró una lectura favorable y es que «va a poder recuperarse de esas molestias que tiene en el pubis desde hace unas semanas».