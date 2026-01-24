Oier Luengo refuerza la defensa del Burgos CF

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF ha cerrado su segunda incorporación en el mercado de invierno. El club blanquinegro, a través de un comunicado, ha confirmado la llegada de Oier Luengo, defensa central cedido por el Real Oviedo.

Luengo (Amorebieta-Echano, Vizcaya, 11/11/1997) destaca por su buen juego aéreo dada su estatura y envergadura, además de ser un central contundente, pero que, si es necesario, es capaz de jugar en otras posiciones gracias a su carácter trabajador y su compromiso.

Luengo es un jugador con amplia experiencia en la categoría, habiendo disputado un total de 114 encuentros en LALIGA Hypermotion. Su primera experiencia en esta categoría vino con el club de su tierra, la SD Amorebieta.

Posteriormente, el zaguero firmó por el Real Oviedo, con quien además disputó ocho encuentros de playoff de ascenso a LALIGA EA Sports, consiguiéndolo la pasada campaña ante el CD Mirandés. Por ello, Luengo ha debutado este año en la máxima categoría nacional, con un total de tres partidos, el último de ellos el pasado fin de semana ante Club Atlético Osasuna.

Además, Oier Luengo también formó parte del Bilbao Athletic en la etapa de Segunda B del filial y, de hecho, salió en la prórroga en Almendralejo el día que el Burgos CF logró el ascenso a Segunda División.

Luengo llega a Burgos cedido por el Real Oviedo, aunque el club blanquinegro se guarda una opción de compra en caso de ascenso a LALIGA EA Sports del cuadro burgalés.

El fichaje de Luengo servirá también para cubrir la baja de Aitor Córdoba que, aunque aún no se ha hecho oficial, dejará el club blanquinegro con destino al fútbol chino.