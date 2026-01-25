El Burgos CF confirma la marcha de Aitor Córdoba

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF ha hecho oficial el adiós de Aitor Córdoba. El club blanquinegro, a través de un comunicado, informa de que ambos "separan sus caminos". El central vasco deja el club blanquinegro como el jugador con más partidos en la historia reciente del club con un total de 231 encuentros oficiales, para enrolarse en una nueva aventura en el fútbol chino.

El anuncio llega un día después de que el Burgos CF oficializara el fichaje, en calidad de cedido por el Real Oviedo, de Oier Luengo. Córdoba es historia viva, y exitosa, del Burgos CF de los últimos años. Córdoba llegó a El Plantío en junio de 2019, y en su segunda temporada, fue uno de los jugadores que lograron el ascenso burgalés a Segunda División, disputando además todos los encuentros del playoff de ascenso.

En estas siete temporadas, Aitor se ha convertido "en más que un jugador, sino también en un referente, capitán, y ejemplo para todos los blanquinegros". En la presente temporada, Aitor Córdoba ha disputado 1.565 repartidos en 20 partidos, en los que ha sido titular en 17.