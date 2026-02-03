El Burgos CF refuerza el ataque con Hugo Cuenca

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF apuró hasta los últimos instantes del cierre del mercado de invierno para realizar su última incorporación. El conjunto blanquinegro consigue la llegada del joven talento paraguayo Hugo Cuenca (Coronel Oviedo, Paraguay, 8/01/2005).

El mediapunta zurdo, que ya es internacional absoluto con Paraguay, se incorpora a la disciplina blanquinegra procedente del Genoa CFC italiano en calidad de cedido hasta final de temporada. En esta operación, el club se guarda una opción de compra sobre el jugador, según informa el club a través de una nota de prensa.

Con la incorporación de Cuenca, el Burgos CF suma a sus opciones de ataque a un atacante con calidad y capacidad para jugar tanto por dentro, detrás del punta, como por la banda derecha.

Ahora, Cuenca se une a la disciplina del Burgos CF para trabajar a las órdenes de Luis Miguel Ramis y para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos en lo que resta de temporada.