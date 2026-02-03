Iván Chapela regresa al Tenerife.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF y el CD Tenerife llegan a un acuerdo por el traspaso de Iván Chapela. En la operación, el club burgalés se guarda un porcentaje sobre una futura venta del extremo gaditano, además de unos bonus por objetivos.

Chapela, que llegó a la disciplina blanquinegra en junio de 2025, finaliza su etapa a orillas del Arlanzón con un bagaje de cuatro partidos oficiales disputados en los que dio una asistencia en la victoria de la primera jornada ante la CyD Leonesa (5-1).

Desde el Burgos CF "le deseamos mucha suerte a Iván Chapela en esta nueva etapa profesional".