Grego Sierra seguirá defendiendo el escudo del Burgos CF hasta 2028

Grego Sierra continuará ligado al Burgos CF hasta junio de 2028 y sumará siete temporadas como blanquinegro cuando concluya su nuevo contrato. El defensor murciano amplió su vínculo por dos años más y prolonga así una etapa que le ha convertido en uno de los jugadores con mayor recorrido en la plantilla actual.

Su continuidad refuerza la estabilidad del grupo y da continuidad a una trayectoria marcada por la regularidad como jugador titular con varios entrenadores y sistemas de juego, así como por el derroche de compromiso y carisma sobre el terreno de juego. Con cinco temporadas acumuladas en El Plantío, Sierra es una de las figuras más reconocibles dentro del vestuario para los aficionados blanquinegros que le tienen devoción y un futbolista muy identificado con el crecimiento del club en los últimos años.

Por eso la entidad blanquinegra anuncia su renovación con un ¡Encantados de seguir juntos, Grego! que también ha plasmado en un entrañable vídeo del jugador con su hijo en el centro de la capital burgalesa.