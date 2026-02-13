Ramis, alerta por el nivel del Cádiz, el estado del césped y el VAR

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF recibirá al Cádiz en El Plantío este sábado (16:15h) con la intención de dar continuidad a la buena cosecha lograda en su anterior desplazamiento a Las Palmas y reforzar su posición en la clasificación volviendo a puntuar en casa. De hecho, Luis Miguel Ramis fue más allá en la valoración previa al partido y dejó claro que el empate en Gran Canaria sólo cobrará sentido si el equipo es capaz de convertirlo en una victoria ante su afición.

«En este tramo de la temporada va a ser muy complicado sacar puntos», advierte Ramis, que se apoya en la certeza de que todos los equipos de la competición se juegan «mucho». De ahí que valore que «poder sacar un punto en el campo de un equipo, que a priori va a pelear por lo máximo, como Las Palmas, es un gran resultado que se potenciaría aún más si conseguimos llevarnos los tres puntos este fin de semana».

El técnico contará con toda la plantilla disponible para el encuentro de este sábado en El Plantío, aunque confirmó que «algunos, como siempre, han hecho trabajo preventivo por algunas molestias, pero están todos disponibles». En ese contexto, explicó la situación del último fichaje, el paraguayo Hugo Cuenca, que trabajó durante la semana con el primer equipo, aunque matizó que ya se ha integrado con «el Filial y viajará con ellos».

Grego Sierra renueva por dos años más

Por otro lado, el club blanquinegro confirmaba ayer la renovación de uno de los jugadores más asentados en el equipo como es Grego Sierra, que continuará vinculado al Burgos CF hasta junio de 2028. El defensor murciano amplió su contrato por dos temporadas más y alcanzará así las siete campañas en el club al término de su nuevo compromiso. Con esta renovación, la entidad asegura la continuidad de uno de los jugadores con mayor recorrido en la plantilla, una pieza muy asentada en el vestuario y con peso en la estructura deportiva del equipo.

En ese sentido, Ramis tuvo tiempo en la previa del partido de disertar sobre la gestión del vestuario y explicar que como entrenador da valor a la implicación colectiva y trata de evitar que se establezcan diferencias rígidas dentro del grupo. «No me gusta hacer distinciones entre titulares y no titulares», afirmó, convencido de que «todos los jugadores están enchufados».

Defendió que cuando el cuerpo técnico recurre a un futbolista no tiene dudas de su rendimiento «porque todos están bien» y admitió que a veces le incomoda que «no todos los jugadores juegan lo que se merecen», aunque recordó que «la temporada es muy larga y todos va a tener oportunidades», hasta el punto de que «los que empiezan jugando poco, muchas veces acaban teniendo más continuidad e, incluso, acaban siendo decisivos».

Un Cádiz irregular

El análisis del rival ocupó también buena parte de su reflexión. El Cádiz llegará a Burgos este sábado de Carnaval, fiesta grande en la tacita de plata que los blanquinegros están dispuestos a amargales a los de Gaizka Garitano, tras una racha irregular, pero el entrenador blanquinegro no consideró que esa circunstancia vaya a condicionar el partido. Recordó que «las derrotas no agradan a nadie» y que «no se afronta igual la semana después de una derrota que de una victoria», aunque añadió que «no creo que les afecte demasiado su mala racha de resultados». Como ejemplo señaló el encuentro ante el Almería, cuando «estuvieron a punto de remontar», por lo que insistió en que «va a ser muy difícil competir» contra el Cádiz.

Sobre el perfil del conjunto no ahorro elogios al describirlo como «un equipo intenso, ganador de duelos, fuerte, con velocidad y talento», y resumió que «en general es un equipo muy completo y ante el que vamos a tener que prestar máxima atención a todos los detalles». El Burgos intentará «tener peso en todas las fases del juego», aunque asume que «el rival que tendremos delante no nos lo va a poner fácil».

Por otro lado, la meteorología podría tener su papel en El Plantío, ya que hoy se espera una jornada lluviosa como las precedentes y el césped del estadio municipal estará muy cargado de agua, por lo que Ramis hace votos porque al saltar al campo el césped «esté mejor», aunque reconoció que duda de que vaya a estar «en las mejores condiciones».

En otro orden de cosas, en técnico tarraconense tuvo palabras de reconocimiento hacia Asier Garitano, con quien ha coincidido en numerosas ocasiones y a quien definió como «un grandísimo entrenador» capaz de «plasmar su firma en todos los equipos» y confesó que «me ruborizan sus declaraciones porque hoy en día no es fácil recibir elogios por parte de otro entrenador» y se mostró «muy agradecido por sus palabras».

Y de los elogios a las polémicas, porque Ramis no dejó de referirse a la conversación de moda sobre los arbitrajes y la aplicación del VAR, un asunto que le inquieta especialmente. «Cada vez me preocupan más los arbitrajes», afirmó, convencido de que «hay que poner solución a la utilización del VAR». Advirtió de que si lo sucedido en la última jornada «sucede en la jornada 41, nos veríamos envueltos en un problema grave» y defendió que «el VAR está para ayudar y hay que dejar que los árbitros puedan utilizarlo cuando lo necesiten», porque, a su juicio, «hay que darle una vuelta a esta situación».