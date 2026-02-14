Ramis, dolido culpa al estado del césped

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

«Creo que el césped tiene mucha culpa de que no hayamos encontrado ese segundo tanto de la victoria». El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis terminó el partido ante el Cádiz convencido de que su equipo había dejado escapar dos puntos después de un partido en el que el conjunto blanquinegro fue claramente superior pero no encontró el acierto necesario para cerrar la victoria.

«Me voy con la sensación de haber perdido dos puntos, sin duda», admitió Ramis, convencido de que «hemos hecho méritos para algo más». Valoró que el equipo terminó «muy bien la primera parte y la segunda ha sido muy buena», pero tuvo que reconocer que este sábado «el gol no estaba para nosotros» pese a disponer de oportunidades claras «debajo de la portería» y habiendo generado «superioridades». Sin embargo, volvió a insistir en el papel protagonista en lo negativo del terreno de juego y lamentó que «el estado del campo no nos beneficia en absoluto». Tampoco el bajón de asistencia de la afición al partido al que también se refirió el técnico tarraconense.

En ese sentido, Ramis volvió a pronunciar una apelación a la grada de El Plantío, cuya asistencia volvió a situarse por debajo de los nueve mil espectadores. El técnico agradeció el apoyo habitual, aunque subrayó la necesidad de ampliar el respaldo en casa. «Lo hemos comentado antes del partido. Agradecemos muchísimo a la afición fiel que viene y a los que viajan fuera, pero en casa deberíamos ser más», reprochó.

« Como ya dijo Michu, somos pocos pero alientan mucho y sentimos ese calor, pero necesitamos de ellos. Hoy un campo lleno nos hubiera ayudado tanto como un buen césped», declaró gráficamente, sin querer desmerecer a los aficionados presentes en las gradas de El Plantío, «que seguramente son los mismos de siempre». sin embargo, a juicio del míster «nos faltan dos o tres mil personas por venir. Nosotros seguiremos intentando convencerles desde el césped con un juego intenso y divertido», ofreció y recordó que ayer el público disfrutó «de situaciones de muy buen juego y eso es lo único que podemos prometer,. Lo demás se nos escapa de las manos».

En su valoración táctica del partido, el míster situó el ajuste del equipo en torno al minuto 20, cuando los jugadores interpretaron que podían asumir más control ante un rival que no apretaba arriba con continuidad. A partir de ahí, el Burgos encontró espacios por fuera y aceleró la circulación, aunque ese crecimiento no evitó que el gol encajado naciera de un desajuste.

«Ellos mismos han reconocido en el campo que el rival no ejercía una presión excesivamente intensa y que éramos capaces de dominar mucho más. Había situaciones por banda que teníamos que fomentar; sus extremos trabajaban mucho por dentro y dejaban libre la progresión por fuera, donde constantemente teníamos superioridad», sintetizó. Señaló también que el Burgos comenzó el partido con un juego «plano» y abusando de los pases, «pero lo hablamos en esos minutos y en el descanso hicimos hincapié en ello». A su juicio, «el partido pedía calma en la circulación pero velocidad en el ritmo», y también estar «muy atentos a las vigilancias». De hecho, puntualizó el gol de Cádiz se produce «precisamente de no estar atentos a una vigilancia», lo que permitó a los gaditanos «correr» y exponerse al peligro de su ataque « y su punta es un jugador muy rápido», reseñó.

Pero el equipo supo sobreponerse hasta el punto de que su reacción condicionó incluso la gestión de los cambios y Ramis, que había barajado cambios, según él mismo admitió, prefirió después sostener el once el mayor tiempo posible. La falta de premio, insistió, tuvo más que ver con la precisión final y con el estado del terreno de juego que con la actitud de los suyos. Pero al final volvió a aparecer el problema del césped y Ramis puso como ejemplo la última jugada de Pablo, donde el balón parece que se pincha o no bota, como resumed del partido. «Los jugadores tienen temor porque necesitan dos toques para controlar debido al campo y así es muy difícil dar velocidad. Se han sobrepuesto a todo, pero no hemos tenido premio». También vio ‘pitable’ una pena máxima a favor del Burgos. «He visto pitar muchos penaltis por menos», pero la conclusión de Ramis es que fueron «muy superiores en fútbol, pero no en el resultado porque no acertamos».