Mateo Mejía: "Se trata de persistir y nunca desistir"

El Burgos CF está en un buen momento de juego pero al que solo le falta el gol, algo que en los últimos partidos le está costando al conjunto de Luis Miguel Ramis. Pero el trabajo está ahí y se trata de "persistir y nunca desistir", según Mateo Mejía.

El delantero del Burgos CF señala, en los días previos a la visita al Zaragoza, este sábado a las 16.15 horas, que "la Segunda División es muy competitiva, y a pesar de que en estos partidos hemos generado mucho, los resultados no han sido lo que deberían haber sido".

Por ello, lo tiene claro, "tenemos que seguir en la misma línea, entrenando y jugando como estamos haciendo, y seguro que los resultados llegan”. Admite que el equipo está "trabajando mucho", pero "es cierto que en las últimas jornadas nos falta ese gol, acabar los partidos con algo más de puntería, pero creo que el trabajo y la línea que llevamos es muy buena". El técnico, añade, "nos está inculcando una línea correcta, y ahora solo falta meter esas ocasiones para llevarnos los tres puntos”.

A pesar de que no se suma de tres en tres, Mejía señala que "estamos metidos al 100%, si seguimos en esta línea de trabajo estaremos bien. Estamos a solo 2 puntos del playoff, con lo cual, no vamos a dejar de luchar y poner de nuestra parte para terminar la temporada ahí arriba".

Apela al trabajo y a la paciencia. "Todo llega, si sigues adelante y no te caes, vas a estar ahí, y eso lo tenemos muy claro como equipo. El objetivo es entrar en playoff a final de temporada y estamos en el buen camino”.

Mejía afronta ante el Zaragoza un choque especial, "no es un partido más porque yo soy de allí y jugué en el club de pequeño". Sobre la mala situación que atraviesa el club zaragozano avisa que "no hay que tener en cuenta la situación en la que están, porque son un gran equipo, tienen las cosas muy claras, y aunque esté en un momento que no le favorece, se están jugando mucho como nosotros".

Esto hace que vaya a ser "un partido muy duro, pero creo que con el trabajo y sacrificio que tiene nuestro equipo, podemos sacar los tres puntos”. Sobre la crisis que atraviesa el club maño, Mejía apunta que "ahora vivo la situación del Real Zaragoza como aficionado, y el club está en una situación complicada". Aunque "han mejorado, pero ahora están en una mala racha que todos los equipos vamos a tener que vivir en algún momento".

Insiste en que "no hay que fijarse en la clasificación, porque aunque estén abajo, ha demostrado que puede luchar contra cualquier equipo de LALIGA HYPERMOTION”.

Sobre jugar en el Ibercaja Estadio "puede que les cueste un poco más, en cuanto a que no tienen a toda la afición que deberían, pero creo que al final no debería ser tan definitivo".

Pese a esa mala situación del Zaragoza, “no hay que menospreciar a ningún rival, esta categoría es muy complicada. Ya desde fuera la veía como muy difícil, pero desde dentro se multiplica".

Recuerda que "todos los equipos tienen mucho valor, están en esta liga porque lo merecen, así que al final estés abajo o arriba, esta categoría te demuestra que son partidos igual de difíciles. Si el equipo sigue trabajando y haciendo las cosas como estamos haciendo, podremos sacar un buen resultado”.

Sobre su experiencia en el Burgos CF, Mejía asegura que "me estoy encontrando muy bien en Burgos. Es mi primera temporada y soy un chico joven, pero creo que tengo cualidades muy buenas que puedo explotar aquí". No duda de que "estoy intentando aprovechar al máximo todas las oportunidades que me dan, aunque a todos nos gustaría jugar más, pero sigo viendo esta temporada como muy positiva”.

Es consciente de la gran competencia que hay en la delantera. "No es fácil jugar con la competencia que tenemos, porque son jugadores de mucha talla, con experiencia y trayectoria, y yo soy muy joven, solo tengo 22 años". Añade que "tener a estos jugadores al lado me ayuda también a aprender de ellos". Y asegura que "es un privilegio estar con gente como Curro Sánchez, Fer Niño, Mario González, Mollejo… aprendo mucho de ellos".