Un gol de Appin pone la guinda a un partido muy serio en La Romareda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF de Luis Miguel Ramis firmó una de esas victorias que valen su peso en oro en un escenario de máxima presión como La Romareda, donde el conjunto blanquinegro dio una exhibición de madurez competitiva para imponerse por 0-1 al Real Zaragoza. Un solitario gol de Kévin Appin fue suficiente para derribar el muro maño, en un encuentro donde los burgaleses también tuvieron que hacer frente a la frustración de ver cómo el VAR les arrebataba hasta dos goles por sendos fuera de juego milimétricos.

El Burgos saltó al césped en un principio con una personalidad arrolladora, silenciando el feudo aragonés desde el silbato inicial. Los de Ramis, conscientes de la importancia de los duelos individuales, buscaron el área con un David González muy activo en el balón parado. A los ocho minutos, Sergio González ya avisó con un doble remate que obligó a Andrada a lucirse. La superioridad burgalesa parecía cristalizar en el minuto 28, cuando Lizancos y Curro Sánchez fabricaron una jugada de seda que Appin mandó a la red. Sin embargo, tras una tensa revisión en el monitor del VAR, el colegiado anuló el tanto por un fuera de juego posicional de Florian Miguel, enfriando el júbilo visitante.

Ese golpe anímico dio aire al Zaragoza, que empezó a castigar la meta blanquinegra y el panorama del primer tiempo empezó a cambiar. Fue ahí donde emergió la figura de Ander Cantero, auténtico salvador de la tarde, deteniendo un remate a bocajarro de Lucas Terrer que ya se cantaba como gol en las gradas. Con el 0-0 y la reclamación de un penalti sobre Appin en el descuento, los equipos enfilaron túnel de vestuarios tras una primera parte de alta intensidad táctica.

La reanudación mantuvo el pulso, pero el Burgos demostró tener más colmillo. En el minuto 65, una transición vertiginosa, tejida con pases de primer toque, dejó a Kévin Appin solo ante un Andrada que salió a tierra de nadie. El internacional por Martinica, con la sangre fría de los grandes arietes, acarició el balón con un toque sutil que besó el poste antes de entrar. Era el 0-1, un premio justo a la lectura de partido de Ramis.

Un gol de Appin decide en La Romareda y el Burgos se lleva tres puntos clave.LALIGA

Con la ventaja en el bolsillo, el técnico burgalés movió el árbol con inteligencia. Retiró a sus piezas más castigadas para dar entrada a pulmones frescos como Fermín García y Mario González, y reforzó el centro del campo con Galdames y Mollejo. Ante el asedio final del Zaragoza, que introdujo a Kenan Kodro para bombardear el área, el Burgos mutó en un bloque de hormigón. Ramis hizo debutar a Oier Luengo para formar una defensa de tres centrales que repelió cada centro lateral, mientras Cantero terminaba de agigantarse con intervenciones imperiales.

El drama no terminó hasta el minuto 98. En la última contra del encuentro, Mario González asistió a Fermín García para lo que parecía el 0-2 definitivo. No obstante, el linier y el VAR volvieron a cruzarse en el camino blanquinegro y señalaron un fuera de juego milimétrico de Mario en el inicio de la jugada.

Pese a los dos goles invalidados, el Burgos no perdió la concentración. Los de Luis Miguel Ramis cerraron filas con una solidaridad defensiva ejemplar, sellando una victoria que es mucho más que tres puntos. Es un mensaje directo a la categoría: este Burgos sabe sufrir, sabe jugar y, sobre todo, sabe ganar en las plazas más difíciles de la división de plata. Y ante un rival que se jugaba su futuro. Los 43 puntos para el Burgos son oro puro porque le aupan a los puestos de playoff.