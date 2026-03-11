Grego Sierra: “Me ilusiona soñar con llevar al Burgos CF a Primera División”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El sueño de entrar en los play off sobrevuela cada vez más en el Burgos CF, que ve cómo van pasando las jornadas y sigue estando cerca de los los puestos de privilegio. Por ello, Grego Sierra señala que "me ilusiona soñar con llevar al Burgos CF a Primera División”. El defensa del conjunto blanquinegro afirma que "todos sabemos lo difícil que es llegar a estas alturas de la temporada en la situación en la que estamos".

Por ello, "somos conscientes de la oportunidad que se nos presenta, igual que la afición sabe que tenemos que estar unidos si queremos estar en la pelea por el ascenso".

Y llegados a este punto, aboga por la valentía. "No hay que tener miedo a decirlo, a mí me encanta la palabra, me ilusiona poder soñar con llevar al Burgos CF a Primera División. Estamos bien posicionados para poder conseguirlo”.

En una competición como la Liga Hypermotion la igualdad es enorme, es verdad que Racing y Almería han tomado distancia, recuerda Sierra, pero "aún quedan 13 partidos y hasta que no llegue la jornada 42 no vamos a poder saber nada. Otros años, equipos que parecían ascendidos se acabaron cayendo. Hay mucha igualdad”.

La clave será "la regularidad", en una categoría en la que es "más determinante" que en otras. Y "somos un equipo preparado para encontrar esa regularidad, para disputar cada punto y no dar un solo por perdido. Es una de nuestras fortalezas”.

Es momento, más que nunca de unidad, "y remar en la misma dirección para encontrar la regularidad, que reitero que es clave, que se necesita para lograr este objetivo. Cada detalle puede sumar de nuestro lado y tenemos que ir con todo hasta el final”.

Sobre el próximo rival, el Eibar, al que visita este domingo, a las 18.30 horas, el defensa del Burgos CD destaca su evolución, "ha mejorado mucho en los últimos partidos". De hecho, añade, "es el mejor local de la categoría, sabemos lo fuertes que son en Ipurua, pero creemos que podemos ganar allí. Va a ser todo un reto y estamos confiados en poder superarlo”.

Se siente muy a gusto en el club. “Estoy muy contento de seguir aquí y de que el club siga confiando en mí". Sobre todo "con la responsabilidad y la ilusión de llegar a este tramo de la temporada y poder luchar por algo tan grande como llevar al Burgos CF a la Primera División".

Es verdad que parece una ilusión, un sueño que está lejos, pero la realidad es que está mucho más cerca de lo que pensamos y tenemos que ir a por ello”.