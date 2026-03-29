Ramis anima a la afición a redoblar el aliento al Burgos en su pelea por seguir arriba

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Luis Miguel Ramis salió muy satisfecho del José Zorrilla después de la victoria del Burgos CF por 0-1 en el derbi castellano, un partido que su equipo resolvió de penalti en el tiempo añadido y que refuerza su momento competitivo en la recta final del campeonato. El técnico blanquinegro resaltó en su valoración del encuentro la capacidad de su equipo para sostener un partido de pocas ocasiones con paciencia y encontrar su oportunidad cuando apareció, además de saber aprovecharla.

En su análisis del partido, el entrenador tarraconense calificó este choque de muy competido, con pocos espacios para el juego que tuvo fases de dominio alterno y en el que el Burgos supo mantenerse firme desde el inicio de cada tiempo. Ramis explicó que el conjunto burgalés logró por momentos imponer lo trabajado durante la semana, sobre todo en la salida y en la progresión hacia campo rival, donde encontró situaciones de superioridad tanto en la primera línea de circulación como por dentro. Además, valoró la paciencia mostrada por los suyos con balón, una cuestión táctica que admitió que en otras jornadas había echado en falta. “Hemos tenido paciencia en campo rival, que a veces la reclamamos porque precipitamos muchas veces”, señaló.

A partir de ahí, el técnico sí introdujo un matiz importante, ya que entendió que al Burgos le faltó algo más de filo en los metros finales, especialmente en los movimientos al espacio disponible y en la lectura de esas jugadas que podían haber convertido el dominio en ocasiones más claras. No habló tanto de falta de producción ofensiva como de una carencia de precisión en el momento decisivo, por eso admitió que al equipo le costó ser “un poquito más dañinos en esos últimos metros”, aunque al mismo tiempo subrayó que el encuentro nunca se fue del plan que tenía en la cabeza.

Ese aspecto enlaza, de hecho, con una de las ideas que más quiso remarcar Ramis tras el partido, puesto que el técnico catalán defiende que su equipo supo madurar el derbi sin perder la calma, entendiendo también el contexto del rival y la importancia que tenían los puntos para ambos. El Burgos no se dejó arrastrar por la ansiedad ni por la sensación de que el empate sin goles podía enquistarse, sino que siguió trabajando el partido hasta encontrar una oportunidad que terminó resultando definitiva. Cabe recordar, en ese sentido, que esa jugada determinante que buscaba el Burgos llegó en el tiempo añadido por lo que ese empeño se prolongó hasta el pitido final del partido.

De ahí que Ramis diera especial valor al triunfo, especialmente por su relevancia de cara a la clasificación de Liga puesto que los tres puntos arrancados al Valladolid en Zorrilla “nos colocan en playoff”. “Es lo que queremos, miramos hacia arriba y son un tesoro”, afirmó al referirse a los 53 puntos que ya suma su equipo.

Desde esa lectura global del encuentro, Ramis pasó después a detenerse en uno de los pilares de la racha burgalesa como es la solidez defensiva, dado que el Burgos enlaza ya cinco jornadas sin encajar goles y el técnico dejó claro que esa regularidad atrás es una de las bases que explican el crecimiento del equipo. A su juicio, más allá del sistema o de la altura de la presión defensiva, lo importante es que todos los jugadores han asumido con convicción la responsabilidad de proteger la portería. En unos partidos, explicó el míster, el equipo defiende más arriba y en otros, cierra mejor por dentro o busca neutralizar el juego exterior del rival. Lo relevante para él es que el grupo es capaz de manejar distintos registros y los interpreta bien según lo que exija cada encuentro.

Esa fortaleza en el juego sin balón, además, está directamente relacionado con la evolución del equipo en otras fases del juego, según la interpretación técnica de Ramis, quien argumenta que a medida que el Burgos se siente más capaz de generar posesiones largas, mandar en algunos tramos y jugar con más dominio, también se incrementa su confianza competitiva. Por tanto, resumió “como cada vez somos más capaces de generar juego, de generar dominio, pues crecemos en los partidos”.

Ramis llama a creer más que nunca en el Burgos para seguir mirando arriba

Tuvo también un recuerdo a la afición, muy presente en Zorrilla y también en el discurso del entrenador, que quiso agradecer el respaldo de los seguidores blanquinegros desplazados al estadio José Zorrilla y, al mismo tiempo, aprovechó para lanzar un mensaje a la hinchada del Burgos CF de cara al tramo decisivo de la temporada,porque entiende que el equipo está en una situación que invita a creer y considera que la masa social puede jugar un papel importante en las diez jornadas que quedan. Por eso demandó que ese apoyo siga creciendo, especialmente en El Plantío para “que se sumen cada vez más, que necesitamos cada vez más manos en la espalda”, en la confianza de que el Burgos se encuentra ante una oportunidad real de pelear por algo más grande.

En ese mismo hilo, el técnico dejó ver el convencimiento que existe dentro del vestuario de que se está viviendo un “momento bonito” y trasladó la sensación de que plantilla y cuerpo técnico creen de verdad en la posibilidad de mantenerse en esa pelea por los puestos de privilegio, por lo que aboga porque el club, el equipo y la grada empujen en la misma dirección en este cierre de campeonato.

Ramis confía en toda la plantilla

Las noticias menos favorables tras el partido en Valladolid vienen en forma de bajas, ya que el derbi acarreó las sanciones de Fer Niño y Atienza para la siguiente cita, además de las molestias físicas de Sergio, aunque Ramis restó dramatismo a ese escenario porque según su experiencia este tipo de contratiempos forman parte del recorrido natural de una temporada larga y aseguró que no alteran su confianza en la plantilla.

Más aún, el entrenador lo interpretó casi como una oportunidad para dar entrada a futbolistas que vienen reclamando protagonismo por su rendimiento en los entrenamientos e insistió una vez más en que hay jugadores que merecen más minutos de los que están teniendo y expresó plena tranquilidad ante la posibilidad de que ahora tengan que asumir más peso competitivo. “No nos supone un problema, todo lo contrario”, valoró, antes de insistir en que ve preparados a todos los que pueden entrar en el once o participar durante el partido. “Cero problemas y máxima confianza en todos”, zanjó.