Nadie frena al Burgos: Un penalti en el añadido le da la victoria en el derbi ante el Valladolid

David González firmó desde los once metros una victoria que consolida la racha del equipo de Ramis y le deja a dos puntos del ascenso directo.LALIGA

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Nueva victoria de un Burgos CF que va lanzado y ya no solo afianza su candidatura a disputar el play-off, sino que se sitúa momentáneamente a tan solo dos puntos del ascenso directo. Nada ni nadie detiene la magnífica racha de los de Luis Miguel Ramis, y tampoco el Valladolid pudo hacerlo en Zorrilla en un derbi castellano que se resolvió cuando parecía que iba a terminar sin goles. Hasta que ya en el tiempo de añadido, un penalti por manos pucelanas a remate de Víctor Mollejo le dio a los burgaleses la gran ocasión de llevarse los tres puntos. David González no falló desde los once metros y, tras resistir hasta el minuto diez de un alargue en el que un remate de su propio portero fue lo más peligroso de los vallisoletanos, el pitido final dio rienda suelta a la alegría tanto del equipo como de la afición burgalesa desplazada en buen número al José Zorrilla.

Pese a lo mucho que se había hablado antes de un derbi que ambos equipos afrontaban en situación inversa a lo que históricamente ha sido más habitual, con el Burgos ilusionado con luchar con el cambio de categoría por arriba y el Valladolid sufriendo por mantenerla por abajo, lo cierto es que el partido fue futbolística de perfil bajo. Hablar de minutos iniciales de tanteo sería en esta ocasión poco menos que un eufemismo, ya que prácticamente todo el primer tiempo fue un ejercicio de observación mutua en espera que se rompieran las hostilidades, algo que no sucedió hasta la segunda mitad.

Solo dos ocasiones remarcables merecieron ser llamadas como tal en la primera parte, ambas locales y siempre con Julien Ponceau como protagonista. La primera llegó sin pretenderlo, cuando a los cinco minutos el francés de origen angoleño colgó desde el flanco derecho un balón que no encontró rematador y sí directamente la madera, que evitó que los de Fran Escribá se adelantaran de manera tan tempranera como inesperada. Para la segunda ocasión hubo que esperar al minuto 41, cuando a Ponceau le cayó en el interior del área un balón descolgado por Juanmi Latasa tras centro desde la izquierda y obligó a Ander Cantero a estirarse para desviar a córner con la punta de los dedos.

Tras un primer tiempo sin goles y bien pocos motivos para que los hubiera se llegó a un descanso tras el que compareció un Burgos más ambicioso. La mordiente ofensiva que los de Ramis habían escondido en la primera mitad empezó a hacer gala a los seis minutos de la reanudación, en una acción en la que Curro Sánchez acabó rematando al fondo de las mallas. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego, una decisión que el VAR confirmó a la vez que descartó un posible penalti a Fer Niño que los burgaleses reclamaron en la misma jugada.

Se estiró el Burgos, que percutiendo por las bandas unas veces y filtrando balones interiores otras fue ganando primacía en el partido. Una internada por la derecha en el minuto 64 obligó a intervenir al guardameta Álvaro Aceves para evitar un remate letal, pero al aviso burgalés le siguió un minuto después la mejor ocasión pucelana. Carlos Clerc puso desde la banda izquierda un centro preciso para la cabeza de Juanmi Latasa, que en posición franca en el interior del área pequeña mandó el balón ligeramente desviado.

Con el carrusel de cambios ya en marcha, con Víctor Mollejo y Mario González como primeros hombres de refresco por parte de Ramis, fue un recién incorporado pucelano, Iván Alejo, quien obligó a intervenir a Ander Cantero para mandar a córner y seguir manteniendo immaculada una portería que encadena ya cinco partidos sin recibir un gol.

Buscó recursos Luis Miguel Ramis en las entradas de Oier Luengo y Brais Martínez a diez minutos del final, con todo en el aire empezando por la fundamentada duda de si el derbi castellano terminaría sin goles.

No fue así. Corría el minuto 89 cuando los dos incorporados en la primera ventana de cambios burgalesa se entendieron en la acción que tuvo la clave del partido. Mario González arrancó por la derecha, centro al área y el balón llegó a Mollejo, cuyo remate prometedor se estrelló en el brazo despegado del cuerpo de Michelin. Pitó penalti Gorka Etayo Herrera, pero para confirmarse tuvieron que pasar hasta cuatro minutos de una larga revisión que acabó validando la decisión del colegiado vasco. David González plantó el balón en el punto de penalti, alivió tensión resoplando, levantó la mirada y con un lanzamiento no muy potente pero colocado a la izquierda batió a un Aceves que se tiró a su derecha.

Le quedaba al Burgos resistir hasta los diez largos minutos de añadido que las dos revisiones y los cambios motivaron. Y los supieron sufrir los de Ramis, quien agotó el capítulo de sustituciones con la entrada de Aitor Buñuel por el goleador David González. Se fue arriba a la desesperada el Valladolid y un remate de cabeza de Latasa volvió a encontrar la respuesta de Ander Cantero, un auténtico seguro de vida bajo palos. No fue sin embargo el portero el que evitó la ocasión más clara de los pucelanos en el alargue, un remate precisamente de su guardameta Aceves que, incorporado al ataque en un córner, cazó una volea que Grego Sierra acertó a despejar con la cabeza.

Dos intervenciones más de Cantero en balones que, sin ser muy difíciles, no admitían concesiones condujeron al pitido final en Zorrilla, donde la fiesta acabó siendo burgalesa tanto en el campo como en el sector de la grada reservada a la afición visitante.

Sumados 13 de los últimos 15 puntos en juego, el Burgos afrontará con la moral por las nubes y creyendo que el sueño es posible una exigente semana en la que tendrá doble compromiso, el miércoles en El Plantío frente al Ceuta y el sábado en Albacete.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 32

REAL VALLADOLID CF - BURGOS CF, 0-1 Real Valladolid CF: Álvaro Aceves; Michelin, Ramón Martínez, David Torres, Carlos Clerc; Chuki (Biuk, 82’), Julien Ponceau, Stanko Juric, Tenés (Ohio, 82’); Erlien (Iván Alejo, 61’) y Latasa.



Burgos CF: Ander Cantero; Lizancos, Sergio González (Oier Luengo, 80’), Grego Sierra, Florian; David González (Aitor Buñuel, 95’), Atienza, Morante, Íñigo Córdoba (Bras Martínez, 80’); Curro Sánchez (Mollejo, 69’) y Fer Niño (Mario González, 69’).



GOL: 0-1 (93´): David González, de penalti.



ÁRBITRO: Gorka Etayo Herrera (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a los locales Stanko Juric y Víctor Meseguer (en el banquillo); y a los visitantes Atienza, Fer Niño, Lizancos y David González.



CAMPO: Estadio José Zorrilla, con la presencia de 17.826 espectadores.