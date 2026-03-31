Ramis: "Hay que creérselo, pero con humildad"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF afronta la parte definitiva de la competición con confianza, metido en los puestos de play off y con confianza en sus posibilidades. Pero con los pies en el suelo, los que pone el técnico, Luis Miguel Ramis, quien sostiene que "hay que creérselo, pero con humildad".

Con este talante afronta el Burgos CF el partido ante el Ceuta de este miércoles, a las 20.00 horas, en El Plantío. Un partido en una semana en la que el sábado los blanquinegros visitarán al Albacete. Sobre esta circunstancia, el entrenador del Burgos CF señala que "venimos preparando cada partido con bastante antelación, por lo que no ha supuesto ningún problema el poco espacio entre partido y partido", solo "cambia la gestión de cargas".

En este sentido, añade que "siempre que llega una lesión o una sanción nos merma, pero tenemos jugadores esperando que no son estrellas, pero sí estrellas del trabajo". Eso hace que, "juegue quien juegue, todos conozcan el trabajo y nuestra forma de jugar". No obstante, "tenemos jugadores con molestias y hoy valoraremos con el cuerpo médico después del entrenamiento si están disponibles para jugar". Se mirará con especial cuidado en un momento de la temporada tan decisivo.

A Ramis no le gusta hablar de titulares y suplentes porque "en muchas ocasiones, son ellos los que resuelven los partidos". Para el técnico tarraconense, "todos los jugadores tienen una importancia vital, independientemente de quién juegue de inicio. Estamos ya en el último sprint y tenemos que estar todos enchufados”.

Sobre el Ceuta, Ramis destaca que "lleva una trayectoria muy buena". Es cierto que "han demostrado más solidez en los resultados en casa, pero fuera siguen mostrando una cara competitiva y no nos van a poner las cosas fáciles".

Se trata de "un equipo competitivo, que está tranquilo en cuanto a situación clasificatoria y eso les hace jugar con soltura. Vamos a tener que saber responder en cada situación de juego a lo que nos planteen, pero estamos preparados”.

El entrenador del conjunto blanquinegro tiene claro que “es el momento de remar todos en la misma dirección. Llevamos lanzando ese mensaje en las últimas semanas, porque el apoyo de nuestra afición es imprescindible. Cuantos más seamos en este barco, mejor nos irá". Seguir en la misma línea, en la que "tenemos que jugar al resto de equipos de tú a tú, con humildad, pero también con ambición".

Con su experiencia como técnico con otros equipos que alcanzaron un play off, Ramis destaca las similitudes con el Burgos CF, como "la ética de trabajo, la humildad, la ambición, el respeto por los compañeros…". Unas características que "este equipo las tiene y algunas cosas más".

El camino está marcado, “si queremos alcanzar el Play-Off, tenemos que seguir en la misma línea de trabajo, de humildad, de perseverancia". Recuerda que es el momento de "mantener todo lo que hemos construido, todo lo que nos hemos ganado juntos".

Pero, insiste en que "debemos tener los pies en el suelo, sabiendo lo difícil que es y que otros equipos también lo quieren", y a la vez hay que "luchar por ello y, si es nuestra comida y la de nuestra afición, pues no ceder y defender lo que es nuestro". Eso sí, avisa que "queda muchísimo trabajo por delante y no hay que dar nada por sentado".