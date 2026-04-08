Fer Niño: "Estamos en el mejor momento del año con diferencia, estamos en línea ascendente"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El delantero del Burgos CF Fer Niño tiene claro que el equipo pasa por un gran estado de forma y aún puede crecer. "Estamos en el mejor momento del año con diferencia, estamos en línea ascendente", asegura sobre el la situación del equipo a falta de ocho jornadas para el final de la liga.

Ve al equipo muy ilusionado. "Parece un tópico, pero encaramos estas ocho jornadas con mucha ilusión. Desde que estoy aquí, nunca había vivido esta situación. El año pasado por ejemplo mirábamos más hacia abajo, y este año solo estamos mirando para arriba", destaca. Por eso, "ahora llega el momento, y solo quedan ocho partidos, la recta final y lo más importante, veo al equipo con muchísima ilusión, y sobre todo súper motivado”.

Atribuye buena parte del éxito del equipo a que "creo que pocos equipos en la categoría tienen el grupo humano que tenemos nosotros. Los locos que nos hemos juntado estamos todos de risas, pasándolo bien juntos, y creo que lo tienen pocos equipos porque yo nunca lo he vivido en otro sitio", destaca.

Recordó el vídeo que compartió el club en redes sociales tras el triunfo ante el Albacete, en el que el entrenador, Luis Miguel Ramis, les daba un día libre. “Lo que se vio en el vídeo del vestuario es lo que pasa todos los días. Venimos a entrenar y venimos a pasárnoslo bien, en otros sitios vas a entrenar y ya, pero aquí venimos a trabajar obviamente, pero a disfrutar también", asegura.

Añade que esa "es una baza a nuestro favor, y por eso creo que podemos luchar por algo muy bonito.” Pero la competencia es feroz, "está el playoff muy caro, son todo equipazos, muy completos y no pinchan. A pesar de la racha que llevamos estamos empatados con otros 3 equipos".

El reto más cercano pasa por el Sporting, este sábado, a las 16.15 horas, en El Plantío, por lo que "no vamos a obsesionarnos con el futuro cuando tenemos ahora un partido muy importante”.

El rival llega sin nada en juego, ocho puntos por debajo de los que marca el play off, pero Niño avisa de su potencial. "Cualquiera puede ganar a cualquiera, creo que además el Sporting tiene uno de los mejores equipos de la categoría, tienen algunos grandes jugadores, entonces como nos despistemos nos la pueden liar", aseguró. Insiste en que "todos los equipos son muy buenos, con mejores o peores momentos, pero cualquiera te puede meter un gol".

Un recorrido en el que se hace muy necesaria la grada. "Hago un llamamiento, aunque no hace ni falta porque la gente está muy ilusionada y se nota, de hecho, el otro día contra el Ceuta que yo estaba en la grada estaba flipando con el ambiente que había un miércoles, pero sí que espero que contra el Sporting se vea una marea blanquinegra", destaca.

No quiere dejar pasar que su buen momento en el campo también está relacionado con su reciente paternidad. “Siempre lo digo. Con el nacimiento de mi hija somos una familia blanquinegra, ella nació aquí y es una Hija del Frío. Nunca me arrepentiré de renovar, porque es una de las mejores decisiones que he tomado", señala. Un nacimiento que le ha cambiado dentro de un proceso de madurez desde que llegó al Burgos CF. "He cambiado mucho en los años que llevo en Burgos. Vine siendo tres años más joven, hacía muchas cosas mal, algo propio de la juventud, y gracias a la gente del club, que me cuida todos los días, y a través de la paternidad que también te cambia, pues he mejorado mucho", afirma.