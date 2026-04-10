El Sporting busca puntuar en Burgos para seguir vivo por el playoff

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El técnico sportinguista Borja Jiménez afronta la visita a El Plantío para medirse al Burgos CF con la necesidad de sostener a su equipo en la pelea por la zona alta y con la vista puesta en una jornada 35 en la que el margen de error empieza a estrecharse. El técnico rojiblanco explicó que el trabajo de la semana se ha centrado en recuperar bien a la plantilla y preparar un partido que considera clave para seguir enganchado a sus aspiraciones, de ahí que resumiera estos días al señalar que «hemos incidido en recuperarnos bien y afrontar el partido para poder ganarlo», en una semana de preparación muy breve en la que, además, «se han ido reincorporando jugadores como Manu y Cuenca» y que el equipo ha afrontado «con ganas para seguir en la pelea».

El entrenador del Sporting sostuvo también que el equipo llega respaldado por sensaciones positivas, aunque los últimos encuentros no hayan dejado el premio que esperaba. En ese sentido, defendió que «venimos de hacer buenos partidos en los que nos ha faltado un poco de acierto» y reseñó que el equipo está haciendo bien, especialmente en su capacidad para atacar y producir situaciones de peligro, al afirmar que «los comportamientos son buenos, generando ocasiones».

Sobre el Burgos, Borja Jiménez advirtió del nivel con el que el conjunto castellano alcanza esta cita y puso el acento en la solidez que ha construido.

El sportinguista considera que los de Luis Miguel Ramis «están en un muy buen momento» y destacó que el equipo burgalés está encontrando muchas respuestas desde su estructura sin balón, ya que «desde el orden defensivo está consiguiendo sacar una versión muy positiva de muchos jugadores».

Pese a esa dificultad, el mensaje del entrenador del Sporting apunta con claridad a la necesidad de ganar en El Plantío para recortar distancias y dar un impulso al tramo final del campeonato. Jiménez dejó clara la prioridad del equipo al asegurar que «es muy importante conseguir la victoria» y concretó que su objetivo «es ganar, intentar acercarnos y dar a nuestra gente una victoria fuera de casa».